Шукшина беспощадно выставила на улицу новорожденного правнука
Бывшая возлюбленная Макара с ребенком на руках оббегала всех членов актерской династии Шукшиных. Фрейя Зильбер пытается найти хоть кого-нибудь, кто может пролить свет на то, где находится Макар.
Она уже перетянула на свою сторону сестер Марии Анастасию Воронину-Франсишку и Ольгу Шукшину. Женщины уверены, что Макар прячется от ответственности где-то за рубежом.
За помощью 19-летняя Фрейя обратилась к знаменитой бабушке Макара Лидии Федосеевой-Шукшиной. Девушка без приглашения появилась на пороге дома знаменитой актрисы. Артистка была обескуражена, однако взяла себя в руки и пригласила несостоявшуюся невестку на разговор.
"Я вообще ничего не знаю, ни сном ни духом… Я с ним общалась только по телефону. У нас хорошие отношения, но мы очень редко видимся…" – начала Лидия Николаевна. "Я не знаю, чем вам помочь. Я думаю, что Мария не захочет ни встречаться, ни разговаривать, я так думаю. Но родили и слава тебе, Господи. Дай Бог здоровья Вам и Вашему сыну. Я не могу Вам помочь, к сожалению великому. Я передам им, что вы зашли", – пообещала легендарная актриса и выпроводила незваных гостей.
Зильбер попыталась дозвониться до отца Макара Алексея Касаткина. Мужчина неохотно поговорил с ней, отказавшись проходить ДНК-тест, и подчеркнул, чтобы та не называла его дедушкой. Молодая мама также намеревалась поговорить с другой бабушкой Макара – со стороны отца. Однако та захлопнула дверь перед ее носом.
Фрейя Зильбер планирует обратится в суд. Девушка хочет получить алименты с Макара и надеется на помощь его матери Марии Шукшиной.
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