Шукшина беспощадно выставила на улицу новорожденного правнука

Несостоявшаяся невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер снова оказалась главной героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России 1". Девушка пытается заставить сына знаменитой артистки Макара Касаткина платить алименты.

Бывшая возлюбленная Макара с ребенком на руках оббегала всех членов актерской династии Шукшиных. Фрейя Зильбер пытается найти хоть кого-нибудь, кто может пролить свет на то, где находится Макар.

Она уже перетянула на свою сторону сестер Марии Анастасию Воронину-Франсишку и Ольгу Шукшину. Женщины уверены, что Макар прячется от ответственности где-то за рубежом.

За помощью 19-летняя Фрейя обратилась к знаменитой бабушке Макара Лидии Федосеевой-Шукшиной. Девушка без приглашения появилась на пороге дома знаменитой актрисы. Артистка была обескуражена, однако взяла себя в руки и пригласила несостоявшуюся невестку на разговор.

"Я вообще ничего не знаю, ни сном ни духом… Я с ним общалась только по телефону. У нас хорошие отношения, но мы очень редко видимся…" – начала Лидия Николаевна. "Я не знаю, чем вам помочь. Я думаю, что Мария не захочет ни встречаться, ни разговаривать, я так думаю. Но родили и слава тебе, Господи. Дай Бог здоровья Вам и Вашему сыну. Я не могу Вам помочь, к сожалению великому. Я передам им, что вы зашли", – пообещала легендарная актриса и выпроводила незваных гостей.

Зильбер попыталась дозвониться до отца Макара Алексея Касаткина. Мужчина неохотно поговорил с ней, отказавшись проходить ДНК-тест, и подчеркнул, чтобы та не называла его дедушкой. Молодая мама также намеревалась поговорить с другой бабушкой Макара – со стороны отца. Однако та захлопнула дверь перед ее носом.

Фрейя Зильбер планирует обратится в суд. Девушка хочет получить алименты с Макара и надеется на помощь его матери Марии Шукшиной.