Сын Шукшиной о наследнике: Хочу, чтобы этот ребенок сдох!

Парень орал и бил беременную невесту по пояснице. Он и слышать не хотел о продолжении рода.

Слава богу, что писатель и актер Василий Шукшин не дожил до того дня, когда внук проявил себя зверем и до полусмерти избил мать своего ребенка. Андрей Малахов, который узнал подробности при подготовке к программе "Прямой эфир", в ужасе от этой истории.

"Жительница Барнаула, 19-летняя Фрея Зильберг, познакомилась со своим ровесником, москвичом Макаром Касаткиным, в интернете, – рассказал телеведущий. – Они сначала переписывались, потом съехались. Роман разгорался, они были счастливы. Но все рухнуло в тот момент, когда девушка сообщила, что беременна".

"Макар ужасно изменился! Таскал меня по полу, бил по пояснице. Орал, кричал, что хочет, чтобы этот ребенок сдох", – приводит Малахов слова Зильберг.

В какой-то момент она не выдержала и написала заявление в полицию – мол, жених занимается рукоприкладством и торгует наркотиками. После этого Макар пропал, сменив все номера, а его мать Мария Шукшина на звонки не отвечала. Судя по всему, актриса не хотела слышать ни о внуке, ни о Фрее.

Единственным откликнувшимся человеком стала сестра потенциальной свекрови. "Если бы был жив папа, он бы принял всех, – вздыхает Ольга Шукшина. – Василий Макарович не допустил бы, чтобы его правнука не признали".

Единственное, чего Фрея хочет от актерской династии – семейной поддержки. "Когда я пойду работать, трудностей прибавится, и, если они помогут мне с няней, буду очень благодарна. Но даже если Макар и Мария Васильевна останутся равнодушными к судьбе своего сына и внука, я всегда буду рядом, малыш сможет на меня положиться", – цитирует Зильберг StarHit.