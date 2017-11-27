Кузьмин эмоционально высказался о своей смертельной болезни

В Сети бурно обсуждают слова Аллы Пугачевой, заявившей буквально на всю страну, что у ее экс-любовника Владимира Кузьмина рассеянный склероз, который, между прочим, может привести к смерти. Сам Кузьмин коротко, но весьма эмоционально прокомментировал эту информацию.

Поводом для слухов вокруг странного, по мнению фанатов, поведения Владимира Кузьмина стали его последние выступления. После них артиста обвиняли в том, что он якобы выходил на сцену выпившим, не попадал в ноты и еле стоял на ногах. Однако как гром среди ясного неба прозвучали слова бывшей возлюбленной Кузьмина Аллы Пугачевой, заявившей, что у Владимира рассеянный склероз, который, к слову, грозит певцу инвалидностью и даже смертью.

Сам Кузьмин как будто впервые слышит о таком диагнозе. "Да это просто гон какой-то, бред просто", – эмоционально высказался Владимир Кузьмин в беседе с журналистами НТВ.

Солидарна с ним актриса Вера Сотникова, прожившая в гражданском браке с артистом семь лет. "Это не рассеянность. Это, наоборот, сосредоточенность совершенно на другом", – заявила Сотникова в недавнем интервью.

По ее словам, Кузьмин необычный человек. "Он всегда был человеком в себе", – объяснила актриса. Его никогда не интересовали развлечения, ему была важна лишь музыка. По словам Веры, Владимир очень замкнутый. "Сейчас он для меня Владимир Кузьмин – композитор, певец. Немного дистанцировался", – отметила Вера Сотникова.

Сейчас Владимир счастлив в браке с женщиной значительно моложе себя. Ее зовут Екатерина Трофимова. "Я столько наделал ошибок в жизни, что теперь остается только каяться. Когда я встретил свою последнюю жену Катю, я решил, что как прежде больше не могу жить. Я хочу жить спокойно с одной женщиной, хочу о ней заботиться. Я раньше был эгоистом", – в интервью говорил Владимир Кузьмин.

