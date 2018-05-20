"Уже сломался": Покалеченный Лепс о своем состоянии

Несмотря на сообщения СМИ о страшных травмах Григория Лепса, певец нашел в себе силы прийти на концерт в Кремле в честь 60-летнего юбилея поэта Михаила Гуцериева. Артист не изменил себе и пошутил о своем состоянии.

Поклонники не на шутку перепугались не просто за здоровье, но и за жизнь заслуженного артиста России Григория Лепса после известий о его госпитализации. Рассказывают, что певец упал в душе и сломал себе несколько ребер.

Несмотря на серьезные травмы, Лепс все же принял участие в праздничном концерте в Кремле. который давался в честь 60-летия поэта Михаила Гуцериева. Чувство юмора не изменило певцу и со сцены он пошутил о своем самочувствии. Это произошло в тот момент, когда одна из зрительниц решила подарить ему цветы и обнять.

Происходящее сняли на видео гости концерта. Девушка подошла к краю сцены и приобняла Григория Лепса, даря ему букет. "Берегите себя", – обратилась она к певцу. Ситуацию прокомментировал и ведущий праздника Николай Басков: "Осторожно, девушка, не сломайте артиста". "Уже сломался", – отшутился Григорий Лепс.

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) 19 Май 2018 в 10:37 PDT

Также во время своей поздравительной речи певец упомянул, что Николай Басков и раньше высказывался о его травме. Дескать, золотой голос России сетовал, что живи Григорий Лепс вместе с ним, то в душе он бы не упал и такую страшную травму не получил бы. "За тобой плохо следят", – констатировал Басков.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 30 Апр 2018 в 8:30 PDT

Напомним, что информация о травме Лепса появилась в Telegram-канале 112. Отмечалось, что певец якобы упал и сломал несколько ребер. Его близкие подтвердили, что певец находится в больницы. По их словам, в медицинском учреждении артист долго оставаться не будет.