Лепс с жуткими переломами попал в больницу

Со знаменитым исполнителем Григорием Лепсом случилось ЧП. Он сильно пострадал.

Григорий Лепс попал в медучреждение с серьезными травмами. Что с ним произошло, пока не известно. По информации Telegram-канала 112, музыкант упал и сломал несколько ребер. Обстоятельства случившегося выясняются.

Пресс-секретарь исполнителя подтвердила, что он находится в Боткинской больнице, но не назвала диагноз. "Да, это правда, но я пока не даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется", - цитирует Наталью Мостакову РЕН ТВ.

Отметим, что некоторые пользователи соцсетей после публикации фото музыканта с коллегой Катей Лень затравили его комментариями об алкоголизме. Многие заметили, что Лепс осунулся и постарел.

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial) 19 Янв 2018 в 5:48 PST

В июле 2017 года жена певца Анна рассказала, что он борется с зависимостью от спиртного. Ранее об этом заявил и сам артист, отметив, что не умеет пить мало.

Григорий Лепс – известный советский и российский певец. Обладатель наград World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон", лауреат премии "Шансон года".