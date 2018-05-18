Врач вынес вердикт изувеченному Лепсу

Новость о том что Григорий Лепс госпитализирован со множественными переломами, стала шоком для поклонников артиста. Но его представители поспешили всех успокоить.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев знает о госпитализации Лепса, но уверяет, что ситуация не критическая. "Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит", – приводит слова Нагиева Пятый канал. Действительно, певец иронизировал в разговоре с Дмитрием, что наконец, мол, появилось время полежать и подумать.

Этой версии придерживается и пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова "С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится на обследовании в Боткинской больнице. Скоро он будет дома", – заверила она канал "360".

А вот композитор Виктор Дробыш, который много лет дружит с Лепсом, признался, что травму певец получил, поскользнувшись и неудачно упав в душе.

Как говорят очевидцы, после падения 55-летний Лепс приехал в больницу в сопровождении своего личного водителя – машина подкатила прямо к входу в травматологическое отделение, чтобы не привлекать излишнего внимания. Осматривал и консультировал знаменитость лично заведующий отделением. Врач, как сообщает "МК", вынес вердикт – Лепс вполне может лечиться дома. В отделении певец пробыл около полутора часов.

По словам личного водителя, Лепс ведет обычный образ жизни – едва ли не ежедневно ездит по рабочим делам, а на 21 мая запланирован концерт в Ташкенте.

Напомним, что информация о травме Лепса появилась в Telegram-канале "112". Отмечалось, что певец якобы упал и сломал несколько ребер.