Что сделала с собой Екатерина Варнава

Екатерина Варнава обнародовала новое фото. Однако фанаты комедийной актрисы расстроились, увидев снимок.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Варнава опубликовала фотографию, сделанную в постели. Популярная актриса запечатлена лежащей на подушке, прикрытая простыней, с разметанными осветленными волосами. При этом Екатерина скорчила забавную рожицу.

Однако многочисленные поклонники почему-то не одобрили снимок. По мнению фанатов, Варнава перестаралась с усовершенствованием внешности, поэтому перестала быть похожей на себя. Подписчики не сдержали негативных эмоций.

"Я вообще ее не узнала. Совсем другая", "Уродина, прости меня господи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Варнава, после всех твоих операций, ты считаешь, что достигла какой-то изюминки?", "Фуууу уродство", "Уродство", "Бровки переусердствовалися", "мда.... ужасЪ", "Как много изменений в внешности !!!!", "полностью согласна с вами. Стала совсем другой, харизмы нет больше есть кривляние одно", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Фев 25, 2018 в 11:12 PST

Кстати, в недавнем интервью Екатерина призналась, что в детстве не считала себя привлекательной. "Я была некрасивой девчонкой. Долговязой, кривоногой… Нет-нет, ноги у меня до сих пор кривые, просто я научилась это скрывать. Но классической симпатяшкой я не была. Когда в школе или в лагере выбирали самую красивую девочку, самую веселую и тому подобное, я всегда была веселой. Или доброй. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей, хотя я не понимала, почему никто не считает меня красивой!" – отметила Варнава.