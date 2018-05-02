Украинская певица пригрозила Летучей компроматом

Украинская певица Ольга Романовская, которая пришла на замену Елены Летучей в программе "Ревизорро" на телеканале "Пятница!", записала видеообращение. В своем послании она сообщила, что обладает компроматом на свою предшественницу.

Ольга Романовская решилась записать угрожающее видеопослание Елене Летучей после скандального интервью последней, в котором она раскрыла некоторые тайны шоу. Кроме того, украинскую красотку, по всей видимости, возмутили нападки ведущей на нее и на новое лицо "Ревизорро" – актрису Настасью Самбурскую. Запись опубликовал портал Super.ru.

"Уважаемая Елена Летучая, я действовала по принципу "не трожь г***о – вонять не будет", но видимо на Вас этот принцип не распространяется", – сходу начала Ольга Романовская. Однако самое мощное заявление она все-таки приберегла на конец видео. "Вы помните про то, что у меня есть на вас компромат?", – с улыбкой поинтересовалась ведущая.

Публикация от Super (@super.ru) 2 Май 2018 в 4:54 PDT

"Я надеюсь, что Вы немножечко угомонитесь, как в тот раз, когда я вас попросила, и не будете опять просить своих пиарщиков писать всякие гадости", – заявила Ольга Романовская. О том, о какого рода компромате идет речь в послании, она не упомянула.

Публикация от Романовская Ольга (@romanovskaolga) 1 Май 2018 в 6:28 PDT

Также она подтвердила слухи о том, что именно Летучая причастна к ее уходу из шоу. "Вы стали причиной моего ухода, потому что все восемь месяцев, которые я работала, Вы превратили в ад", – заявила певица.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 24 Апр 2018 в 9:05 PDT

Кроме того, Ольга Романовская заявила, что падение рейтингов передачи после ухода Елены Летучей – "бред сивой кобылы". Впрочем, пользователи Сети не согласились с украинской красоткой. Многие признались, что вовсе бросили смотреть "Ревизорро" после ухода Летучей. Другие рассказали, что все-таки смотрели программу, но без былого удовольствия.