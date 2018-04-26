Летучая попробовала модное дыхание через трубочку

Телеведущая Елена Летучая отправилась в свою первую поездку в Японию вместе с супругом Юрием Анашенковым. Целью 39-летней телезвезды стало знакомство с новинками индустрии красоты, здоровья и долголетия.



Под руководством эксперта в области "молодильных" технологий Юлии Энхель Летучая и Анашенков опробовали на себе водородные ингаляции, лазерную терапию, питьевой коллаген, шоколад для похудения с лактобактериями и линейку уходовой косметики с легким ароматом.

"Юра не делает масок, и кремы его не волнуют, зато новые технологии, направленные на внутреннее здоровье, его, как спортсмена, интересуют очень. Лично мне было невероятно полезно все!" – призналась Летучая

Своим подписчикам она также рассказала, что многие японцы по улицам ходят в масках, и объяснила почему. "Есть несколько версий. Первая – из-за аллергии на японский кедр, вторая – просто боятся заразиться, третья – скрываются от внешнего мира. Поэтому муж надел от аллергии, а я – за компанию. Мне понравилось ходить в маске!" – отметила Елена.

Но больше всего ей понравилось дышать через трубочку. Дело в том, что в Японии обычным делом считается "внезапная смерть от переутомления". "Недуг" не щадит ни рядовых клерков, ни высокопоставленных чиновников. В 2000 году от переутомления сгорел премьер-министр Японии Кэйдзо Обути. Говорят, за 20 месяцев, что он провел на посту, у него было всего три выходных. В остальные дни он трудился минимум по 12 часов.

В таком же темпе работает Летучая. Но ей рассказали, что в Стране восходящего солнца сегодня настоящий водородный бум – люди там используют водородные маски, делают мышечные и внутривенные инъекции, ингаляции, пьют обогащенную водородом воду. Самый популярный способ – вставить в нос канюли и минут 20 дышать водородом. После чего на ближайшие три часа часа полно энергии.

Напомним, что Елена Летучая некоторое время вела программу "Летучий отряд" на Первом канале. Но была вынуждена уйти, объявив о серьезной болезни – у нее выявили нестабильную стенокардию.