Не хотел ранить: Почему родной отец Галкина скрывался десятки лет

Ведущий Андрей Малахов в своей авторской колонке рассказал удивительную историю про родного отца популярного актера Владислава Галкина. Мужчина никогда лично не встречался с сыном и даже не знал, что он у него есть, пока звезда российских экранов ни погибла в 2010 году.

Владислав Галкин отличался редким талантом наполнять собственной харизмой любого персонажа, которого он играл на экране. За это миллионы зрителей любили актера. Среди них был и уроженец Омска Георгий Черкасов. Самое удивительное, что когда он смотрел на экран, то даже не подозревал, что в кадре его родной сын.

С матерью Владислава Галкина Еленой Демидовой мужчина познакомился в поезде, на котором оба ехали в командировку в Екатеринбург (тогда еще он носил название Свердловск). Между ними вспыхнул страстный мимолетный роман. В последствии Георгий Черкасов часто вспоминал об этом и корил себя, что так и не отыскал возлюбленную. "Представлял, что же она думала обо мне – том парне, который неделю с ней встречался, а потом пропал", – приводит Андрей Малахов слова родного отца Владислава Галкина.

Однако половину своей жизни мужчина даже не подозревал, что та связь закончилась рождением ребенка, передает StarHit. Правду он узнал только после смерти сына в 2010 году. По телевизору Георгий Черкасов увидел сюжет о родителях актера – приемном отце Борисе Галкине и матери Елене Демидовой. "Я как услышал ее фамилию, двое суток не мог прийти в себя. Это же моя Леночка!", – рассказал мужчина.

Сопоставив даты рождения Владислава и время их романа он понял, что у его рожденных в браке сыновей все это время был брат. Георгий Черкасов долго не решался проявиться и попытался напомнить о себе только тогда, когда узнал о страшной болезни Елены Демидовой. Он даже приехал к ней в Псковскую область, однако встреча так и не состоялась, а через месяц женщина умерла.

Но и после этого мужчина не стал делиться своей историей со всем миром. Он объясняет это тем, что не хотел наносить травму приемному отцу своего сына, Борису Галкину. И только сейчас, когда у 70-летнего актера в браке с певицей Инной Разумихиной родилась долгожданная дочь, Георгий Петрович решился на признание.