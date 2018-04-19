Галкин показал свою новорожденную дочь

70-летний актер Борис Галкин представил общественности свою восьмимесячную дочь Анну. Артист признался, что этот ребенок – выстраданный.

В студии телепередачи "Прямой эфир" Борис Галкин и его 45-летняя супруга Инна Разумихина принимали поздравления, купались в комплиментах и аплодисментах. Артист признался, что не помнит себя от счастья, рождение малышки наполнило его энергией.

"Дай Бог всем молодым столько силы, радости сколько у меня по отношению к этому ребенку. Я абсолютно убежден, что она дает и силу, и жизнь. Понимаю, что буду дольше жить благодаря ей", – заявил Борис.

Для Инны это первенец. Певица поведала, что до встречи с народным артистом и не думала о детях. "Не было у меня материнского инстинкта особого. Профессия занимала у меня все время", – добавила жена советской звезды.

Борис и Инна решили завести ребенка через несколько лет после свадьбы. "Путь пришлось пройти долгий – в четыре года. Было несколько попыток. Я легко относилась, думала, что все будет нормально, а в итоге были и выкидыши, и замершие беременности", – рассказала Разумихина.

Супружеской чете пришлось несладко. Артист сознался, что даже у него – стойкого бойца – шевельнулась мысль прекратить напрасные старания, но все же пара решила не сдаваться. Инна отметила, что Борис поддерживал ее все это время, и что он потрясающий муж и отец.

Вера и упорство были вознаграждены: Инна оказалась в интересном положении. Супруги не могли поверить своему счастью. Из-за страха потерять драгоценного малыша они долгое время скрывали факт беременности – даже близкие родственники не знали, что в их семье будет пополнение.

Поздняя радость пришла к артисту после череды тяжелых утрат. В начале 70-х годов у Бориса родилась дочь Василиса, однако девочка умерла в роддоме. В 2010 году от сердечной недостаточности скончался его сын, актер Владислав Галкин.