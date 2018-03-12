Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать

Борис Галкин дал откровенное интервью. Популярный артист высказался о смерти своего приемного сына Владислава, а также о том, как на известном телеканале отказались показывать фильм о нем.

Борис Галкин не является отцом актера Владислава Галкина. Хотя сам артист считает его родным. "Я всегда говорил и говорю: Владик – мой родной сын! И точка! Я так чувствую сердцем. У нас с ним безусловное родство! Мы же все время были вместе", – заявил он.

Восемь лет назад, в феврале 2010 года, 38-летний Владислав Галкин скончался при загадочных обстоятельствах. По официальной версии – от острой сердечной недостаточности. Но Борис Галкин в это не верит. Актер считает, что сына убили из-за 136 тысяч долларов, которые тот собирался потратить на ремонт квартиры.

Галкин пытался доказать свою версию, однако у него ничего не получилось. "Для меня эта тема закрыта. Тогда надо было идти по уголовному пути и расследовать это дело. Но никто этого не сделал. Я встречался с самыми высокими чинами Министерства внутренних дел. Мне обещали, но ничего сделано не было. Я оказался в вакууме. Сейчас прошло время, вернуться к живому следствию уже невозможно. Мне горько это осознавать. Ведь я на 99% уверен, что это было убийство. И оно останется на чьей-то совести. Господь Бог все видит. Без наказания эти люди не останутся", – заключил Борис Галкин.

Недавно на третьем российском фестивале кино "Человек труда" артист показал фильм о сыне, который так и назвал – "Владислав Галкин". Однако когда простые зрители смогут увидеть картину, неизвестно.

"Телеканал "Культура" мне отказал, сказали, что это не их формат. Я долго над этим смеялся. Меня долго успокаивали. Говорили, мы понимаем, для вас все это очень важно... А меня не надо успокаивать. Я в этом не нуждаюсь. Более того, и Владислав не нуждается. Картина длится 52 минуты. И все это время речь идет о культуре профессии актера. Звучат важные вещи в профессиональном и культурологическом плане. Если они этого не слышат, мне остается только развести руками", – цитирует Бориса Галкина сайт "Комсомольская правда". При этом, как отметил артист, он показывал фильм на Международном московском кинофестивале в большом зале "Дома кино", и его приняли очень тепло. Зал был полон, и публика аплодировала стоя.