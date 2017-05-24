Мать Галкина умерла от рака

Журналисты сообщают о смерти матери актера Владислава Галкина Елены Демидовой. Женщина тщетно боролась с онкологическим заболеванием.

Мать Владислава Галкина Елена Демидова скончалась накануне, 23 мая. Это стало известно после того, как в Сети появилось сообщение ее подруги. "Сегодня в четыре утра умерла Елена Петровна Демидова, моя близкая подруга, потрясающая женщина, мама Влада Галкина!" – цитирует приятельницу Демидовой Starhit.

Говорят, женщина заболела вскоре после того, как похоронила сына, актера Владислава Галкина. Елена боролась с недугом, надеясь на выздоровление, но чуда не произошло. "Только отметили юбилей 70 лет. Рак четвертой стадии, заболела после гибели сына", – рассказала подруга Елены.

Интересно, что похороны взял на себя бывший муж Демидовой, актер Борис Галкин. Об этом сообщила его нынешняя супруга Ирина Разумихина.

В последнее время Елена Демидова жила в доме, который находится в Псковской области. Однако она хотела покоиться рядом с сыном на Троекуровском кладбище. Поэтому сейчас объявился сбор средств, чтобы не только достойно похоронить мать Владислава Галкина, но и транспортировать ее в Москву.

"Дорогие поклонники творчества Владислава Галкина и просто отзывчивые люди! Для того, чтобы выполнить последнюю волю Елены Петровны – похоронить ее рядом с Владом, нужно демонтировать памятник, и кроме обычных затрат на похороны на Троекуровском кладбище, одном из самых дорогих в Москве, нужно перевезти ее из Пскова в Москву. На все это по подсчетам Бориса Сергеевича, который занимается этим скорбным делом, нужно 500 тысяч рублей", – обратилась в общественности подруга Демидовой через социальную сеть. У Елены Демидовой осталась дочь Мария. Сейчас ей чуть больше 40 лет.