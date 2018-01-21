Постаревший Лепс напугал болезненным видом

Певица Катя Лель опубликовала фотографию с популярным исполнителем Григорием Лепсом. Внешний вид артиста обеспокоил россиян.

Снимок появился на личной странице Лель в социальной сети Instagram. "С Гришей Лепсом говорим о музыке и о жизни", – написала она.

Примечательно, что многие комментаторы обратили внимание не на исполнительницу, а на ее коллегу. Некоторые пользователи выразили мнение, что Лепс очень постарел и выглядит так, будто страдает от какого-то заболевания.

"А что с Лепсом???Видончик не очень... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из подписчиков. "Григорий с глубокого похмелья,чтоли?" – нагнетает другой. "Катенька скажите Лепсу.что пить водку вредно.уж очень все проявляется у него на лице", – беспокоится третий.



Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial) Янв 19, 2018 at 5:48 PST

Некоторые перешли к откровенным оскорблениям. "Гриша просто бухарь, синяк, ужас просто", – пишет комментатор. "Гриша точно здоров? Очень уж болезненный вид, а постарел то как. Надеюсь, с ним все в порядке, страшно как-то", – поддерживает обсуждение другой пользователь.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) Янв 17, 2018 at 9:22 PST

Напомним, что в июле 2017 года жена Лепса Анна рассказала, что певец борется с алкоголизмом. Он уже давно страдает от этого заболевания.

Ранее об этом говорил и сам исполнитель. Он заявил, что не умеет пить мало. "У меня было несколько случаев, когда я выходил на сцену никакой. Но я никогда не позволял себе не доработать или работать плохо. Всегда старался делать все на максимуме своих физических возможностей", – поведал артист.