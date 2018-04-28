Обезображенный тяжелой жизнью Лепс подрался с собутыльниками

Недавно Григорий Лепс продемонстрировал общественности бритую голову. Теперь артиста засняли в момент грязной драки с неким мужчиной, причем популярный певец крайне плохо выглядел.

Григорий Лепс принял участие в съемке клипа на песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения – синий". Презентация ролика состоялась в рамках шоу Ивана Урганта, который, к слову, тоже снялся в творении поп-короля отечественной эстрады. Отметим, что в видео отметились и прочие знаменитости.

По сюжету Киркоров изображает молодого хулигана, который отправляется гулять по улицам с приятелями. По дороге компания буянит, грабит, а герой Филиппа не раз демонстрирует прохожим средний палец (поэтому Dni.Ru не могут продемонстрировать ролик).

Во время продолжительной прогулки Киркоров и его команда встречают на своем пути выгуливающего собачку и убирающего за ней фекалии Николая Баскова, в супермаркете суют початую бутылку с алкоголем сидящему в продуктовой тележке пятилетнему сыну Яны Рудковской Александру (в кадре отметилась и Яна, гневно отчитывающая хулиганов), а на кассе им выбивает покупку Ольга Бузова.

Поднимаясь по лестнице в переходе, Киркоров с брезгливым видом смотрит на дерущихся за бутылку бомжей. Одним из них оказался Григорий Лепс. На подземной парковке ребята хулиганят, и на них с осуждением смотрит Тимати в окружении нескольких детей, видимо, в клипе рэпер изображает отца семейства. Чтобы потомство не видело хулиганов, тот быстро сажает ребят в автомобиль. Также в клипе блогер Амиран Сардаров (ведущий YouTube-канала "Дневник Хача") изобразил курьера по доставке еды, а Иван Ургант – звезду шоу-бизнеса, смутно напоминающую Филиппа Киркорова.

Кульминацией видео становится момент, когда главный герой едет в пустом вагоне метро и замечает возле дверей женщину в темном балахоне с рыжими кудрями. Лица ее не видно, потому что она стоит к нему спиной. И тут ролик резко обрывается. Далее зритель видит настоящего Ивана Урганта, читающего и объясняющего настоящему Филиппу Киркорову сценарий клипа. "Вань, ты ***? Все, что ты сейчас рассказал, какая-то дичь. Ну чем тебе не нравится моя идея для клипа, а?" – спросил у Урганта Киркоров. Оказывается, Филипп представляет себя на сцене, а ему старухи несут цветы. Иван обреченно соглашается с артистом.

Интересно, что в комментариях к ролику оказалось много положительных отзывов. "Очень круто!! Прям неожиданно!!!﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это шедевр!﻿", "Лепса по ходу даже не гримировали)))))))))))))))﻿", "Я Просто ОРУ😂, это шикарно, у Киркорова самоирония на высоте, вобщем годно", "Бузова на кассе органичнее чем на сцене", "Басков такой милый с этой собачкой)))", "Рудковская даже тут умудрилась всунуть Гном Гномыча..." – высказались пользователи Сети.