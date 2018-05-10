Жена-изменница наплевала на престарелого Краско

Любимые женщины народного артиста Ивана Краско схлестнулись в студии телепередачи "Пусть говорят" Первого канала. Одна из них моложе артиста на 47 лет, а вторая и вовсе на 60. Бывшая и нынешняя жены высказали множество взаимных претензий.

Третья жена метра Наталья Николаевна Вяль рассказала гостям передачи, что ей не нравится поведение новой супруги Ивана Ивановича, которая занимается только своей карьерой и наплевательски относится к престарелому супругу. Женщина заявила, что все еще любит Краско и готова принять его у себя дома. "Детям нужен отец", – добавила Вяль.

Ответить на обвинения вышла четвертая супруга народного артиста Наталья Александровна Краско. "Здесь говорили такие высокопарные слова о чести, о достоинстве. Но почему-то эти вопросы быта, Вас не касалось это, когда я, извините, подобрала этого человека, именно подобрала", – обратилась девушка к Наталье Вяль.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 21 Ноя 2017 в 1:46 PST

Эти слова вызвали бурное негодование в зале. Наталья Краско поспешила объясниться, мол, Ивану Ивановичу нужен уход, он не может сам вести хозяйство. Однако присутствующие не слышали ее. Молодую зазнобу Краско сравнили с вероломной Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая была супругой артиста Армена Джигарханяна.



На защиту любимой женщины встал сам народный артист. "Я вижу, что вы увязываете это с Арменом Борисовичем, но тут разница, конечно, колоссальная. Хотя бы в материальном отношении. Он миллионер, а у меня нет ничего. Там замешены деньги. Там корысть есть, а здесь же нет корысти", – отметил артист. Краско уверил экспертов, что очень счастлив с молодой женой и купается в любви и заботе. А свои бытовые условия они не улучшают намеренно, так как квартира, в которой они проживают, принадлежит другим людям, а собственного жилья у них нет.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 24 Ноя 2017 в 4:36 PST

Ведущий Дмитрий Борисов решил уточнить у артиста, на что пошли деньги от продажи дома, который остался Краско в наследство от погибшего сына. "Это Андрюшина дача на правом берегу Невы. Не потянуть было этот дом, хотя прекрасно сделан… По закону наследниками признали отца и двоих его сыновей: Ивану, который живет в Варшаве и Кириллу, который живет сейчас в квартире вместе с нами. Продали. По полтора миллиона досталось каждому", – рассказал Иван Иванович.

Борисов снова попытался прояснить ситуацию и повторил вопрос. "Я не считал, что эти деньги заработаны мною честным путем. Я к ним относился очень легко. Мы вместе собирались поехать к Мариночке, моей дочери, в Калифорнию, но так оказалось, что она полетела туда со своей подругой", – наконец-то ответил Краско.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 27 Ноя 2017 в 12:34 PST

На съемочной площадке появилась бывшая свекровь Натальи Краско Татьяна Шевель. Женщина заявила гостям, что ее экс-невестка очень легкомысленная барышня: "Вот мой сын, у них был брак, было венчание и потом они расстались, прожив вместе года три. Причиной стала измена Натальи. Она стала гулять". Девушка попыталась оправдаться, мол, ее бывшая родственница женщина пьющая и верить ей нельзя.

За молодую зазнобу вновь вступился народный артист. "Я должен сказать, что Наталью Александровну заклевывают не совсем справедливо. Наш союз по взаимному влечению возник, и он еще не закончен. Ее отношение негативное мне не нравится к тому, как она рассуждает, что я больше даю денег детям. Мне кажется это справедливым. Я ей неоднократно говорил, что дети для меня главное", – заявил Иван Краско.

"Я своей задачей считаю не только поддержку Натальи Александровны, но и ее воспитание. Она в этом нуждалась. И она в этом продвигается довольно заметно. Я слышал даже слова хищница, правда в адрес обеих Наташ. Никакие они не хищницы. Они нормальные женщины, которые хотят своего счастья. Я замечаю в последнее время сближение этих двух женщин, они уже могут нормально разговаривать между собой", – подытожил актер.