Жена-изменница наплевала на престарелого Краско

Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина Волочкова поглумилась над Георгиевской лентой Дом-2

Выбор читателей

Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
партнеры
Четверг 10 мая
Лента новостей
22:00
Меркель в ярости дала пощечину начавшему третью мировую Трампу
21:52
16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку
21:32
В жутком ДТП на западе Москвы людей зажало в машинах
21:24
На Москве-реке теплоход столкнулся с катером
21:10
Выдающийся российский шахматист умер в возрасте 85 лет
21:06
Россию летом атакуют ураганы
20:59
"Строителя" Мутко отправляют на пенсию
20:29
В Москве на Кутузовском проспекте автобус насмерть сбил пешехода
20:29
"Аплодируют все": Киев раскрыл план возвращения Донбасса
20:28
В России резко подешевели iPhone
20:23
В Москве найден мертвым известный музыкант
20:02
Ворона поймана после покупки билетов на поезд (видео)
20:02
В Кузбассе горит шахта "Распадская"
19:40
Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон
19:22
Сколько получает тренер сборной России по футболу
19:01
Как остаться в живых в авиакатастрофе
18:31
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
18:27
На севере Москвы загорелась многоэтажка
17:59
"Самый большой стресс в жизни": дочка миллиардера пожаловалась на полет в эконом-классе
17:42
Меркель и Макрон вытерли ноги о Порошенко
17:16
Заслуженного артиста Украины затравили после выступления в День Победы в Москве
17:13
Денег нет: Медведев ищет способы выполнения майского указа Путина
17:01
Дума рассматривает кандидатов на должность главы Счетной палаты
16:38
У Меланьи Трамп закончились наряды
16:12
Киев сделал важное заявление об убийстве Вороненкова
16:04
США готовят удар по российскому фигурному катанию
15:50
Суд сжалился над Никитой Белых
15:29
Россиянка умерла в США после секса с врачом
15:26
Шут гороховый: Порошенко странно вел себя на встрече с Меркель и Макроном
15:11
Новая болезнь помешала Караченцову уничтожить рак
15:09
Евросоюз признал Крым российским
14:58
Постаревшую Сару Джессику Паркер жестоко высмеяли за нелепый вид
14:47
"Столько грязи и злобы": Козловский покинул Россию после ужасного скандала
14:46
К чему снится море
14:34
Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем
14:31
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
14:31
Кто возглавит Счетную палату
14:28
"Слезы душат": Корикова горько пожалела о содеянном
14:24
Компьютеры и гаджеты со скидкой
14:20
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
14:19
"ЕР" готовится к обновлению
14:19
В Москве эвакуировали ТЦ "Метрополис"
14:14
Рецепт полезного зеленого смузи
14:04
Знаменитый российский режиссер умер в реанимации
14:03
Названы самые популярные в мире автомобили
13:56
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
13:45
Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
13:37
"Обнародованный" мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ
13:34
Спасенный Путиным на параде ветеран нарушил негласное правило
13:30
России выставили круглый счет за Крым
13:21
Егорьевский стрелок покончил с собой в СИЗО
13:12
Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе
13:11
Москва продолжит строить спортобъекты и после ЧМ-2018
13:09
Ипотека как драйвер роста московского рынка недвижимости
13:00
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
12:59
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
12:43
Из родившей Миддлтон сделали дойную корову
12:40
"Осталось три дня": певице Валерии дали срок
12:30
Как не попасть в сети альфонса
12:17
В Госдуме готовятся рассмотреть закон о контрсанкциях
12:13
Вслед за Вангой и Пугачевой: про Буланову снимают сериал
12:04
На Украине депутату сунули в нос фаллоимитатор (видео)
11:56
Запад нервно подергивается после Парада Победы
11:46
Стриженова и Ротару удивили экстремальной диетой
11:45
В московском ресторане появились редкие гады
11:33
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
11:30
Сварливый сосед накинулся на Лолиту Милявскую
11:28
Израиль отчитался перед Россией об ударах по Сирии
11:28
В Подмосковье малыш утонул в яме с водой
10:54
Крымский мост отказались запускать без Путина
10:53
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
10:49
Молодой певец покорил вдову Хворостовского
10:37
По Москве ударят заморозки
10:15
Пенсионный возраст пошел на взлет
09:39
"Чуть не затоптали": ветеран о чудесном спасении Путиным
09:27
Орлову просят не показывать интимные фото с Задорновым
09:13
Подписавший капитуляцию Германии Порошенко рассмешил мир
09:12
Опубликован список пострадавших при стрельбе в колледже
09:03
Жуткие кадры с места бойни в сибирском колледже
08:51
Самойлова приготовила сюрприз на "Евровидении" после откровений о Пугачевой
08:48
Под Новосибирском затравленный студент расстрелял детей из винтовки
08:35
Защитили фашистов: на Украине разразился скандал в День Победы
08:30
Россиянам запретят жарить шашлыки
08:20
Наследный герцог Фридрих разбился в жуткой аварии
08:02
В Новосибирской области студент устроил бойню и умер
17:56
США ввели новые санкции против России
17:52
В Петербурге умер бард Тальковский
17:41
Под Москвой пьяная женщина протаранила шесть машин
17:30
Побег Медведевой к 56-летнему гею заставил говорить о романе
17:02
"15 лет вместе": Волочкова поразила данными о любимом мужчине
16:22
Москвич пострадал при взрыве бутылки с жидкостью для розжига
16:02
Друг Тарасова публично унизил Бузову
15:34
В Москве автобус протаранил столб
15:12
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
14:54
"Бессмертный полк" в Москве. Прямая трансляция.
14:38
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
14:10
Путин отчитал охрану за инцидент с ветераном
13:38
Циничный Дроботенко делает деньги на трагедии Джигарханяна
13:08
Российских журналисток выгнали с Украины
12:56
Загитова вышла из себя из-за предательницы Медведевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Боня в "голом" платье показала роскошную грудь в Каннах
Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
Шоу-бизнес

Жена-изменница наплевала на престарелого Краско

Кадр youtube.com
Любимые женщины народного артиста Ивана Краско схлестнулись в студии телепередачи "Пусть говорят" Первого канала. Одна из них моложе артиста на 47 лет, а вторая и вовсе на 60. Бывшая и нынешняя жены высказали множество взаимных претензий. 
прочитано 11075 раз

Третья жена метра Наталья Николаевна Вяль рассказала гостям передачи, что ей не нравится поведение новой супруги Ивана Ивановича, которая занимается только своей карьерой и наплевательски относится к престарелому супругу. Женщина заявила, что все еще любит Краско и готова принять его у себя дома. "Детям нужен отец", – добавила Вяль.

ПО ТЕМЕ

Молодая жена ушла от Ивана Краско к другому мужчине

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Ответить на обвинения вышла четвертая супруга народного артиста Наталья Александровна Краско. "Здесь говорили такие высокопарные слова о чести, о достоинстве. Но почему-то эти вопросы быта, Вас не касалось это, когда я, извините, подобрала этого человека, именно подобрала", – обратилась девушка к Наталье Вяль.

Эти слова вызвали бурное негодование в зале. Наталья Краско поспешила объясниться, мол, Ивану Ивановичу нужен уход, он не может сам вести хозяйство. Однако присутствующие не слышали ее. Молодую зазнобу Краско сравнили с вероломной Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая была супругой артиста Армена Джигарханяна.

На защиту любимой женщины встал сам народный артист. "Я вижу, что вы увязываете это с Арменом Борисовичем, но тут разница, конечно, колоссальная. Хотя бы в материальном отношении. Он миллионер, а у меня нет ничего. Там замешены деньги. Там корысть есть, а здесь же нет корысти", – отметил артист. Краско уверил экспертов, что очень счастлив с молодой женой и купается в любви и заботе. А свои бытовые условия они не улучшают намеренно, так как квартира, в которой они проживают, принадлежит другим людям, а собственного жилья у них нет.

Ведущий Дмитрий Борисов решил уточнить у артиста, на что пошли деньги от продажи дома, который остался Краско в наследство от погибшего сына. "Это Андрюшина дача на правом берегу Невы. Не потянуть было этот дом, хотя прекрасно сделан… По закону наследниками признали отца и двоих его сыновей: Ивану, который живет в Варшаве и Кириллу, который живет сейчас в квартире вместе с нами. Продали. По полтора миллиона досталось каждому", – рассказал Иван Иванович.

Борисов снова попытался прояснить ситуацию и повторил вопрос. "Я не считал, что эти деньги заработаны мною честным путем. Я к ним относился очень легко. Мы вместе собирались поехать к Мариночке, моей дочери, в Калифорнию, но так оказалось, что она полетела туда со своей подругой", – наконец-то ответил Краско.

На съемочной площадке появилась бывшая свекровь Натальи Краско Татьяна Шевель. Женщина заявила гостям, что ее экс-невестка очень легкомысленная барышня: "Вот мой сын, у них был брак, было венчание и потом они расстались, прожив вместе года три. Причиной стала измена Натальи. Она стала гулять". Девушка попыталась оправдаться, мол, ее бывшая родственница женщина пьющая и верить ей нельзя.

За молодую зазнобу вновь вступился народный артист. "Я должен сказать, что Наталью Александровну заклевывают не совсем справедливо. Наш союз по взаимному влечению возник, и он еще не закончен. Ее отношение негативное мне не нравится к тому, как она рассуждает, что я больше даю денег детям. Мне кажется это справедливым. Я ей неоднократно говорил, что дети для меня главное", – заявил Иван Краско.

"Я своей задачей считаю не только поддержку Натальи Александровны, но и ее воспитание. Она в этом нуждалась. И она в этом продвигается довольно заметно. Я слышал даже слова хищница, правда в адрес обеих Наташ. Никакие они не хищницы. Они нормальные женщины, которые хотят своего счастья. Я замечаю в последнее время сближение этих двух женщин, они уже могут нормально разговаривать между собой", – подытожил актер.

Автор: Руслана Алексеева10 мая 2018, 17:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

567

комментарии

Политика

Подписавший капитуляцию Германии Порошенко рассмешил мир
Путин отчитал охрану за инцидент с ветераном
Госдума согласилась на назначение Медведева премьером
"Деваться некуда": российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине

Шоу-бизнес

Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом
Развратницу Бузову видят ведущей шоу о семейных ценностях
Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли

Проишествия

В Киеве начали швыряться фекалиями в честь Дня Победы
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Шоу-бизнес

Спутался с трансгендером: Киркоров упал ниже плинтуса

Поп-король отечественной эстрады получил нагоняй от общества
Шоу-бизнес

Нахальная Андреева сменила умника Клейменова

Королева программы "Время" не терпит конкуренции
Шоу-бизнес

Жена-изменница наплевала на престарелого Краско

Бывшая свекровь опозорила супругу народного артиста
Шоу-бизнес

Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом

Примадонна в странном виде заявилась на День победы

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы
Молодая актриса нелепо прикрыла пышные формы на красной дорожке
Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

Спорт

Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
Гей-покровитель Медведевой оправдался за укол Тутберидзе
Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении

Регионы

Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru