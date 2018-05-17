"Ты пухлая, пухлая!" – сын разрыдался от вида Чеховой

В МДМ состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии "Дай пять!", организаторами которой выступили канал СТС и продюсерский центр Лины Арифулиной. Среди гостей была и Анфиса Чехова, с которой встретился корреспондент Dni.Ru.



Только что был снят последний выпуск реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди". "Проект был таким тяжелым, что я захотела от всего отключиться и улетела на Бали, чтобы пожить там для себя, в свое удовольствие, – рассказала Чехова. – А когда вернулась, то сын Соломон встретил меня побоями. Каждый раз, когда я с ним надолго расстаюсь, он от меня отвыкает. И требуется неделя, чтобы снова наладить контакт. Сын в это время капризничает, колотит меня слегка. Но психолог говорит, что это нормально".

Сын, по словам Чеховой, считает ее "пухленькой": "Я его пытаюсь убедить, что я королева, а он начинает рыдать: "Нет, ты пухлая, пухлая!" Хотя если его пытать, то он, наверное, признает, что я красивая".

Сама Чехова довольна своими сегодняшними весом и формами. "С детских лет я боролась с лишним весом, но с годами это прошло, – призналась Чехова. – И в итоге даже когда весила 90 килограммов, то не ненавидела себя. А сегодня я вешу 62 килограмма. Правда, мой вес иногда скачет – например, я съездила на пару дней в Грузию, стрелка весов чуть скакнула вправо".

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 14 Май 2018 в 9:39 PDT

"Для меня гораздо важнее веса мое здоровье, внутренне состояние, гармония, а ведь еда и то, как мы за собой ухаживаем, каким спортом занимаемся, на всем этом сказывается", – уверяет опытная Чехова. По ее словам, после похудения отношение к ней у мужчин изменилось. "Раньше многие меня пытались зажать, ущипнуть, сказать какую-нибудь скабрезность или пошлость, – призналась Чехова. – Сейчас же я совсем с этим не встречаюсь – мужчинам со мной просто интересно разговаривать. И мне нравится это состояние".