Сильно похудевшая Чехова восхитила поклонников

Телеведущая Анфиса Чехова невероятно похудела. Красотка уверяет, что добилась этого благодаря ментальной перестройке.

Чехова опубликовала в Instagram коллаж, состоящий из двух снимков. Она наглядно показала подписчикам, каких результатов ей удалось добиться за два года. Под фотографией Анфиса написала, что готова поделиться рецептом создания стройной женственной фигуры.

"Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда весила 90 килограммов, предпочитала не фотографироваться в купальнике), но все же на 20 килограммов больше, чем сейчас", – рассказала звезда.

Телеведущая поведала, что отпуск двухгодичной давности изменил ее жизнь. Она начала заниматься йогой и усиленно работать над собой.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 12 Апр 2018 в 7:08 PDT

Красотка уверила поклонниц, что ей удалось сбросить лишние килограммы после того, как она изменила мышление, поведение и начала руководить своей жизнью. "Сначала я полюбила свое тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не легкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде. Но зато, внутренняя работа, навсегда меняет не только наше тело, но и качество нашей Жизни! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Чехова.

В комментариях фолловеры похвалили ее силу воли. "Анфиса КРАСАВИЦА и большая МОЛОДЕЦ! люблю ее!супер фигурка и до и после,не то,что остальные селёдки дохлые...", "Хороша и фигура и душа", "Пропорции такие женственные и тогда , и сейчас ! Шикарная девушка !",, "Огромный труд",. "Спасибо Вам огромное за то, что поделились опытом", - восхитились поклонники.