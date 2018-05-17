Бесстыжая жена Краско трясет грязными трусами за деньги

Четвертая жена народного артиста Ивана Краско Наталья разоткровенничалась с журналистами. Девушка рассказала, о том что ей приходится делать ради материального благополучия семьи.

Наталья человек творческий, вставать в шесть утра и допоздна работать в душном офисе – не для нее. Русоволосая фея занимается лишь созиданием прекрасного: написанием стихов, живописью и актерским мастерством.

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К сожалению, духовной пищей сыт не будешь. Да и полтора миллиона, доставшиеся в наследство Ивану Ивановичу от погибшего сына, уже спущены на путешествие по Америке. Конечно, у знаменитого супруга есть приличная пенсия, но ее, по всей видимости, не хватает чтобы обеспечить вольготное существование.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 21 Ноя 2017 в 1:46 PST

Материальные трудности вынудили 27-летнюю красавицу и ее 87-летнего супруга, за определенную сумму стать посмешищем в глазах всей страны в шоу Первого канала "Пусть говорят". Супруги не видят ничего зазорного в том, что их семейные дрязги стали достоянием общественности.

В интервью Наталья откровенно заявила, что ей совсем не стыдно публично трясти своим грязным бельем, и скандал, разгоревшийся после их участия в телепроекте, ее не волнует. "Работа есть работа!" Что еще можно добавить? Если бы я серьезно относилась ко всему тому, что происходит на разных ток-шоу, я бы уже давно повесилась!", – начала Краско.



Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 24 Ноя 2017 в 4:36 PST

"Многие задают мне вопрос: "Неужели ради денег, которые платят за съемки, тебе нужно себя так позорить?!" А я отвечаю: "Если мне кто-нибудь еще будет давать столько же, сколько я получаю за то, что просто сижу в студии на пятой точке ровно, я тоже соглашусь на предложение того человека". Конечно, мне там платят не такие уж и заоблачные деньги, но это все же деньги!", сообщила Наталья Краско Sobesednik.ru.