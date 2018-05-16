Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал

Известная российская актриса Ксения Алферова опубликовала в своем микроблоге фото, ставшее причиной раздора. Девушка позирует в автомобиле, находясь в США.

Знаменитость написала в Instagram, что время летит очень быстро и незаметно. "Еще вчера пальмы, океан, несколько часов и ты уже в любимой Москве, дома!!! Чудеса, да и только! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - поделилась позитивными эмоциями звезда.

Ксения сообщила, что еще долго будет мучить воспоминаниями о поездке в Америку своих многочисленных поклонников. Также Алферова пожелала всем подписчикам хорошего дня.

На снимке артистка сидит в кабриолете. При этом она задрала ноги выше головы. Некоторым пользователям соцсети такая поза актрисы пришлась не по душе и вызвала небольшой скандал.

Одна из поклонниц спросила Ксению, неужели она и по столице передвигается, задрав ноги. "Или это Америка так на вас действует? Меня всегда удивляет, как наших людей заграница выворачивает наизнанку...или может быть наоборот?!" – написала она.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 16 Май 2018 в 12:33 PDT

Алферова отреагировала на выпад в своей адрес. При этом ее ответ пестрил восклицательными знаками. Звезда ответила, что по Москве и другим частям света передвигается так, как ей хочется. "В разных позах и положениям, соответствующих моему сиюминутному настроению, чего и вам желаю! Улыбнитесь и не злитесь! Жизнь прекрасна и неповторима! Все у вас будет хорошо, если чаще будете улыбаться и радоваться за других! Точно знаю! Удачи вам!" – написала Ксения.