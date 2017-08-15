Ксения Алферова искупалась в одних трусах
Как, впрочем, и фигуре. Ксения часто балует поклонников снимками в бикини. Теперь звезда решила избавиться от комплексов. И от верхней части купальника. На видео с отдыха Алферова продемонстрировала точеную фигуру. Она, не смущаясь, позирует на камеру перед заплывом.
"Я бы очень хотела жить на море! Утренняя встреча с безмятежностью, дает силы и восстанавливает гармонию внутри. Я впускаю море, становлюсь его частью и какое-то время могу плыть по своей жизни, не натыкаясь на рифы, а при встрече с ними, спокойно огибать их, не переживая и не давая им меня ранить! Как бы сохранить море в себе по дольше? Поплыла в туман, когда вернусь не знаю! Ваша Ксюша", – подписала видео актриса.
Коллегу поддержала Любовь Толкалина, оставив комментарий под публикацией: "Да, Ксю. В этом естественность. И бань ханжей, которые сейчас начнут тебе писать свои мысли".
Свои первые кадры без купальника звезда обнародовала в августе прошлого года. Более того, супруга Егора Бероева сообщила, что планирует искупаться во всех реках России. А рек в России, как известно, пруд пруди. "Хочу поплавать во всех реках России! Волга, Москва, Ока, Истра и вот Мокша… в моем путеводном листе неожиданно появилась Мокша!", – подписала видео голого заплыва актриса.
Напомним, Ксения Алферова известна не только своими ролями в кино, но и тем, что несколько лет назад вместе со своим супругом и коллегой по сцене, Егором Бероевым, организовала благотворительный фонд "Я есть!". Теперь семья регулярно устраивает различные мероприятия в поддержку детей с особенностями развития. Актеры считают, что такие дети удивительны, и их надо поддерживать.
Отмщение оказалось страшным
Провокационные снимки она опубликовала в соцсети Instagram
Певица родила первенца
На краундшифтинговой платформе Go Fund Me собирают деньги для предателя