Ксения Алферова искупалась в одних трусах

По признанию Ксении Алферовой, она с подросткового возраста страдала от неуверенности в себе. Но, судя по фотографиям артистки в Instagram, сейчас ее самооценке можно только позавидовать.

Как, впрочем, и фигуре. Ксения часто балует поклонников снимками в бикини. Теперь звезда решила избавиться от комплексов. И от верхней части купальника. На видео с отдыха Алферова продемонстрировала точеную фигуру. Она, не смущаясь, позирует на камеру перед заплывом.

"Я бы очень хотела жить на море! Утренняя встреча с безмятежностью, дает силы и восстанавливает гармонию внутри. Я впускаю море, становлюсь его частью и какое-то время могу плыть по своей жизни, не натыкаясь на рифы, а при встрече с ними, спокойно огибать их, не переживая и не давая им меня ранить! Как бы сохранить море в себе по дольше? Поплыла в туман, когда вернусь не знаю! Ваша Ксюша", – подписала видео актриса.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Авг 15 2017 в 1:31 PDT

Коллегу поддержала Любовь Толкалина, оставив комментарий под публикацией: "Да, Ксю. В этом естественность. И бань ханжей, которые сейчас начнут тебе писать свои мысли".

Свои первые кадры без купальника звезда обнародовала в августе прошлого года. Более того, супруга Егора Бероева сообщила, что планирует искупаться во всех реках России. А рек в России, как известно, пруд пруди. "Хочу поплавать во всех реках России! Волга, Москва, Ока, Истра и вот Мокша… в моем путеводном листе неожиданно появилась Мокша!", – подписала видео голого заплыва актриса.

Напомним, Ксения Алферова известна не только своими ролями в кино, но и тем, что несколько лет назад вместе со своим супругом и коллегой по сцене, Егором Бероевым, организовала благотворительный фонд "Я есть!". Теперь семья регулярно устраивает различные мероприятия в поддержку детей с особенностями развития. Актеры считают, что такие дети удивительны, и их надо поддерживать.