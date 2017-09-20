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Шоу-бизнес

Алферова о закрытии "Жди меня": Мне больно, мне горько!

Ксения Алферова. Фото: 1tv.ru
Ксения Алферова прокомментировала закрытие передачи "Жди меня" на Первом канале. Актриса призналась, что ей больно и горько из-за сложившейся ситуации, однако она верит в лучшее.

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Ксения Алферова обратилась к поклонникам и зрителям передачи "Жди меня" на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Она призналась, что знает не больше их самих относительно ситуации, которая сложилась вокруг программы.

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"Знаю, что телекомпания ВИД готовила новую, обновленную студию, что у команды, создающей программу, было много новых идей, что в конце августа у нас должна была быть новая запись, но первый канал не продлил контракт с телекомпанией", – рассказала Алферова.

Актриса призналась, что тяжело переживает закрытие передачи. "Мне больно, мне горько! Больно за тех людей, в жизни которых не произойдет чуда, их жизнь не развернется на 180 градусов, они не смогут обнять своих дочерей, сыновей, братьев, отцов и матерей! Горько за удивительную команду людей, которые много лет назад под руководством последнего Романтика нашего времени Кушнерева Сергея Анатольевича создали эту уникальную систему по поиску людей, создали эту светлую, талантливую, такую настоящую программу. И продолжали его дело, после его скоропостижного ухода. Ведь это не просто ТВ программа, это явление, это правда, это жизнь! И не важно, кто Ее ведет, важно, чтобы она жила, чтобы люди верили, ждали и находили друг друга!" – эмоционально высказалась актриса.

Ксения заявила, что у нее "в голове не укладывается", как "можно было взять на себя такую ответственность и прекратить это". По мнению актрисы, это "какая-то дикость". Тем не менее, Алферова выразила надежду, что все будет хорошо и программа воскреснет. "Будем верить, что это программа продолжит свою жизнь, не важно на каком канале, и мы увидим слезы радости и счастливые улыбки на лицах героев, нашедших своих родных, близких, дорогих сердцу друзей! Не теряйтесь, надейтесь, любите, находитесь и верьте несмотря ни на что!" – завершила свой пост Ксения Алферова.

Отметим, что в новом телесезоне на Первом канале не нашлось места не только передаче "Жди меня", но и программам "Пока все дома", "Наедине со всеми".

Автор: Наталья Аряева20 сентября 2017, 12:32

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