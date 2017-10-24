Алферова довела до слез своими откровениями

Ксения Алферова похоронила бабушку. Популярная актриса поделилась с фанатами такими трогательными воспоминаниями, что многие из них не смогли сдержать слез.

Ксения Алферова объявила о горестном событии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала фотографию с запечатленными на ней актером Александром Абдуловым, которого называет своим отцом, и его матерью. "Вчера похоронили маму моего папы, бабу Люду, Людмилу Александровну! Невероятной силы духа была женщина!!!!" – объявила Алферова.

Далее Ксения поделилась воспоминаниями. Так, она рассказала о том, как в детстве просила бабушку испечь ей колобка. Спустя время родственница исполнила ее просьбу. "Вкус этих колобков до сих пор помню и ничего более вкусного не ела!)" – призналась актриса. А еще она любила пить с бабушкой чай, кидая в чашку сушки.

"Сладкий чай бабуля пила, ломала сушку ( ладонь у бабушки такая большая была, сильная, трудовая) и в чай , и потом ложечкой вылавливаешь и ешь! Вкуснотища!!!" – поделилась воспоминанием актриса. По словам Ксении, бабушка сопровождала ее во время лыжных прогулок и игры на горке. "Я на лыжах ( такие маленькие были, пластмассовые, на сапоги надевались), а бабушка рядом бежала! Или внизу горки стояла, я непременно по выше хотела забраться, она боялась за меня, но ничего не говорила, все-таки трех сыновей воспитала!!!" – гордо объявила Алферова.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Окт 23 2017 в 10:15 PDT

После прогулки бабушка и внучка заходили в пельменную. "С мороза тарелка странного такого цвета и формы пельменей, со сметаной, стоя за круглым столиком!!! Стояли, болтали, пельмени поедали! Счастье!!!! Ушла к мужу любимому и сыновьям! Тоже счастье! Горько, грустно, больно и радостно одновременно! Царство тебе небесное, бабуля и спасибо за все!!!" – завершила рассказ Ксения.

Трогательные слова не оставили подписчиков актрисы равнодушными. "Вечная память бабуле, встретилась с родными😔", "Царствие небесное и встречи ей на небесах желанной! С дорогими и любимыми ! ❤️", "Сильная была духом женщина, столько горя перенесла. Соболезнования семье, очень жаль. Светлая память!", "Очень нежно и трогательно🙏🏻", "Ксения, соболезную.. Читала Ваш блог и прям до слез, такие трогательные воспоминания!!!!!!", "Ксюша сколько любви тепла и нежности в Ваших словах. Пусть все внуки так о своих бабушках говорят. Царствие небесное", – выразили слова поддержки фанаты.

Людмила Александровна скончалась на 97-м году жизни. Как отмечает Eg.RU, у Александра Абдулова, который удочерил Ксению, когда женился на ее матери, актрисе Ирине Алферовой, осталась дочь Евгения от второго брака. Супруга актера Юлия взяла фамилию мужа. Когда актера не стало, его дочери было всего годик. Сейчас Жене уже десять лет.

