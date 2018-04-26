У звезды "Ворониных" Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь

СМИ сообщают о тяжелом заболевании у знаменитого актера Бориса Клюева. По словам актера, он не намерен сдаваться.

Как компетентно сообщает Telegram-канал Mash, звезда комедийного сериала "Воронины" Борис Клюев обратился за профессиональной помощью в один из медицинских центров. Прославленный артист пожаловался на проблемы с легкими. В итоге медики диагностировали у Клюева тяжелое заболевание. Теперь ему предстоит долгое и сложное лечение. "Сдаваться не собираюсь", – прокомментировал ситуацию неунывающий Борис Клюев.

Артист получил широкую известность благодаря ролям в кино и театре. Он сыграл Рошфора в "Трех мушкетерах", а сейчас воплощает образ эксцентричного отца семейства в сериале "Воронины". Также Клюев задействован в большом количестве театральных постановок. Мало кто знает, что работа в свое время спасла артиста от депрессии, когда внезапно умер его единственный сын.

"Леши не стало в 24 года, он заснул и не проснулся. Не было никаких проблем со здоровьем, не курил, не пил, вел здоровый образ жизни. Сердечная недостаточность – позже заключили врачи", – рассказывал в интервью Клюев. Теперь, в связи с тяжелым недугом, в жизни артиста снова настали нерадостные времена.

К слову, от тяжелой болезни легких страдает и другой известный актер – Николай Караченцов. У него обнаружена опухоль. Артист лечится в Израиле. Ему необходимо щадящее фокусное облучение, которое невозможно выполнить на родине.

"Он не может во время процедуры находиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками. Российские врачи переживали, что из-за его непроизвольных движений не смогут сделать качественно облучение. А наша аппаратура позволяет во время терапии расположиться так, как ему удобно", – пояснил представитель медицинской компании в Тель-Авиве.