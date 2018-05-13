Пугачеву в рванье выдали дряблые руки

Певица Кристина Орбакайте поделилась необычным снимком матери Аллы Пугачевой. Двух звезд российской эстрады едва не перепутали – Примадонну выдали руки.

Фотография появилась на личной странице Орбакайте в социальной сети Instagram. На ней запечатлены красавица Пугачева и ее внуки.

Внимание пользователей как всегда было приковано к Примадонне. Многие отметили, что она удивительно молодо выглядит. Выдает пенсионный возраст только одно – руки, которые Пугачева, вероятно, забыла прикрыть.

"А что с рукой у Аллы Борисовны?" – спрашивает один из пользователей. "Все классно , но руки! Всегда были оригинальные перчатки, кружева!" – подмечает другой. "Господь, что с руками то, как вывернули, такие дряблые. Да и одежда – рванье какое-то, под молодуху косит", – критикует третий.



Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 12 Май 2018 в 10:22 PDT

При этом большинство пользователей сошлись во мнении, что Пугачева в отличной форме для 69 лет. Многие подчеркивают, что ей очень идет молодежный стиль. Отдельно удостоились восхищения рваные джинсы, большие круглые очки и модный рюкзак в блестках

"Не поймешь, кто мама, кто дочь... Алла-Кристина... Одинаково молоды и одинаково красивы", – нахваливает поклонник. "Кристинка как на маму похожа,вы наши любимые", – радуется второй. "Восхищаюсь вашей семьёй!молодцы же", – пишет другой участник беседы.