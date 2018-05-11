Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"

Пока критики ругают российскую конкурсантку Евровидения за отсутствие слуха и голоса, другие уверены, что всему виной заговор против России.

"Юлия Самойлова – человек сложной судьбы, но с очень яркими вспышками успеха. Она обладает огромным творческим потенциалом и ярким талантом, поэтому ее популярность сейчас вполне логична. То, что она не прошла дальше отборочного этапа "Евровидения" – тоже вполне логичная история. Вижу, что всевозможные конкурсы и соревнования – совсем не ее история. По карме певице определенно светит успех, слава и творческая реализация, но ей необходимо двигаться своим путем, соревнование с другими всегда для нее будет проходить вовсе не так гладко, как хотелось бы. Именно с этим и связана столь тяжелая история Юлии с Евровидением", – рассказала Dni.Ru ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Если все это наложить на политическую ситуацию, фигурантом которой она оказалась, то можно сказать, что она стала просто жертвой. "Провал было действительно тяжело перенести морально, но Юлия справилась. Проблема в том, что в пути, по которому она пошла, осталось мало места для творчества, весь исход ситуации изначально был определен политическими мотивами еще в прошлом году. Тем не менее, большой успех у Юлии только впереди", – уверена медиум.

Как сообщила гадалка, в судьбе Самойловой большую роль сыграет и миссионерская деятельность, ведь в нашей стране проблемам инвалидов уделяется недостаточно внимания. "Юлия своим примером может исправить ситуацию настолько, насколько у нее хватит сил и ресурсов. Здоровью самой Юлии ничего не угрожает, хоть ее вымотала морально вся эта история с Евровидением, – отметила Абравитова. – Хочу так же добавить, что на сегодняшний момент какой бы исполнитель не был представлен от нашей страны на конкурсе, исход был бы тот же. Все определяют политические мотивы, а против России сегодня настроены очень многие".