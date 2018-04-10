Никита Пресняков выпрыгнул из окна

Певец не внял предупреждению об опасности. И решил рискнуть.

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с детства любил экстремальные развлечения. "Мы были дикими поклонниками передачи Jackass на MTV, где чудаки проделывали всякие штуки. Каждая начиналась с предупреждения: "Не пытайтесь повторить". Это, конечно, нас не останавливало", – рассказал он.

"Сейчас в местах, где мы гуляли, все застроено, а раньше было много заброшенных особняков. Мы лазили, вызывали призраков. Однажды затащили ржавую кровать с натяжной сеткой – прыгали на нее из окна второго этажа и рикошетили в сено, – улыбнулся Пресняков. – У одного чувака была простенькая камера, и он снимал все эти упражнения. Потом продал СМИ кассету за бутылку пива и чипсы".

Прыжки из окна для Преснякова остались без последствий, но он продолжил испытывать судьбу. "Помню, я долго подбирался к тому, чтобы съехать (на скейте. – Прим. ред.) с пятиметровой отвесной стены. Хафпайп – это два метра во вертикали, потом ты выкатываешься на горизонталь. Я ставил доску на край рампы и мог часами смотреть, как ребята съезжают. А однажды пересилил страх и поехал. До сих пор помню адреналин и тот момент решительности, который подтолкнул меня сделать шаг", – цитирует Преснякова журнал Hello!

А недавно случилось несчастье – в скейт-парке певец все-таки серьезно повредил ногу. Поролоновая яма, куда он приземлялся, оказалась недостаточно мягкой. "Нет-нет, таких парков мало. Еще не хватало, чтобы закрыли! Я без претензий", – отметил Пресняков.