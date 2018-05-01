Охранник избил фаната Дмитрия Дюжева

После спектакля "Евгений Онегин", который давался в центре искусств Актюбинска в Казахстане, охранник избил 17-летнего юношу. Сообщается, что молодой человек пришел за кулисы, чтобы получить автограф Дмитрия Дюжева.

Журналисты сняли на видео серьезную потасовку между двумя мужчинами за кулисами Центра искусств в казахстанском Актюбинске. Оппоненты сперва выясняют отношения на словах, затем начинают толкаться и наносить друг другу редкие удары, а затем и вовсе валятся на пол.

По информации телеканал РЕН ТВ, конфликт произошел между сотрудником охраны и 17-летним поклонником Дмитрия Дюжева. Дескать, молодой человек прошел за кулисы, чтобы взять у него автограф, однако встретил неожиданно яростное сопротивление в лице охраны. Местные СМИ говорят, что это был сын администратора театра. К тому же, по некоторым данным, после случившегося он попал в больницу.

О произошедшем на своей странице в Instagram рассказал и сам Дмитрий Дюжев. Правда он изложил несколько другую версию произошедших событий. "После спектакля за кулисами, подрались два зрителя. Кто-то кого-то оскорбил", – описал актер начало конфликта. "Я их разнял и мы вместе сфотографировались с улыбками на лицах! В общем, все были счастливы! 😍😆", – рассказал он о завершении потасовки.

Публикация от Дмитрий Дюжев �� Official page (@dyuzhev_d) 20 Апр 2018 в 2:35 PDT

Упомянул Дмитрий Дюжев и о самом выступлении. "Благодарю своего казахстанского зрителя! В зале присутствовали мои коллеги из международных трупп. Профессиональная публика – это очень ответственно, но и очень легко!", – заметил он.

Напомним, недавно вся страна заговорила о Дмитрию Дюжеве из-за его странного поведения в прямом эфире онлайн-викторины. На шоу Дюжев был неадекватен: путал сотни и тысячи, постоянно почесывал нос, не к месту смеялся, делал слишком длинные паузы между фразами и не мог правильно прочитать фразы с телесуфлера. Что стало причиной подобного публичного фиаско люди гадают до сих пор.