Икона стиля: Постройневшую Стриженову назвали девочкой-красавицей

Екатерина Стриженова порадовала поклонников новой фотографией. Снимок сделан в студии Первого канала.

На фото телеведущая сидит за столом. На ней белая элегантная блузка с оригинальным галстуком. Образ дополняет идеальная прическа и фирменная улыбка Екатерины.

Стриженова, недавно заявившая о значительном похудении, выглядит великолепно. По снимку даже не скажешь, что она в прошлом месяце отпраздновала 50-летие. Екатерина выглядит гораздо моложе. Это подметили и фоловеры.

"Катюша, вы умница, красавица, просто прелесть!!!!" "Вы же такая красотка. икона стиля", "Екатерина Владимировна, вы самая обаятельная телеведущая", "Катерина, вы замечательная женщина!!! Вы, во всех передачах, на своем месте", "Просто девочка", "Красавица! Милая женщина! И семья прекрасная! Глаза радуются глядя на Вас! Счастья, здоровья вам!Успехов", – написали своей любимице поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 5 Апр 2018 в 7:31 PDT

Как сообщали Dni.Ru, телезрители забили тревогу в конце декабря прошлого года, после выхода в эфир программы Елены Малышевой "Здоровье", куда в качестве звездной гостьи была приглашена Екатерина Стриженова. Ведущая "Доброго утра" рассказала, что борется с ненавистными килограммами.

Но все попытки сбросить лишний вес были тщетны. По мнению зрителей, Екатерина становилась все больше. В какой-то момент звезда экрана решилась даже на бьюти-процедуру под названием "армопластика" по рекомендации Эвелины Бледанс, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений. Теперь Екатерина светиться красотой.