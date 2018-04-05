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Шоу-бизнес

Униженный муж разгромил Дайнеко в откровенном интервью

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Барабанщик Дмитрий Клейман дал первое интервью, в котором рассказал свою версию семейной жизни с Викторией Дайнеко. Музыкант объяснил, что решился на это, не стерпев унижений экс-супруги.
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В середине сентября 2017 года певица Виктория Дайнеко официально развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Проблемы в их семье начались практически сразу после того, как они поженились, в апреле 2015 года. Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает поводы. В итоге Виктория дала интервью, в котором весьма негативно высказалась о Дмитрии. Певица призналась, что их отношения настолько накалены, что они общаются исключительно по электронной почте.

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Наконец свою версию супружества с Дайнеко высказал сам Клейман. "Я долго молчал. Молчал и терпел, когда моя жена унижала меня, выносила дела нашей семьи в интернет на всеобщее обозрение и поругание", – заявил музыкант.

Барабанщик признался, что с самого начала у них с певицей были непростые отношения. После свадьбы Дайнеко ставила в упрек Клейману, что тот мало зарабатывает, хотя, по словам музыканта, он сразу дал ей понять, что только начинает творческий путь, и не следует ждать, что на него сразу свалятся бешеные деньги. "Меня растоптали как мужчину, как личность! Растоптали мою любовь", – заключил певец.

Тем не менее музыкант делал скидку на то, что Виктория так себя ведет под действием беременности, но и после родов артистка не поменяла стиля поведения, хотя Дмитрий не только работал, но и всячески помогал жене с ребенком. А когда дочь подросла, они с друзьями отправились в Черногорию, где в одном из местных ресторанов произошла крайне некрасивая история.

Они долго гуляли, дочка проголодалась, и Дмитрий предложил Виктории покормить ее грудью, пока он сам ужинал. При этом, по словам Клеймана, в зале был уголок, где бы Викторию с дочкой никто не увидел. Однако Дайнеко попросила его помочь. Но Клейман настоял на том, что кормление пройдет незаметно, к тому же у нее есть фартук, которым можно прикрыться.

Певица вспылила. "После этих моих слов Вика ударила ногой по стулу и сказала, что обойдется сама. Попытался смягчить ситуацию, попросил не злиться и слегка хлопнул ее по попе, даже не хлопнул, а погладил. И тут на мою голову полился горячий чай", – цитирует Клеймана "Коллекция Караван историй".

Публикация от Dima (@kleymaan)

Несмотря на ситуацию, Дмитрий без разговоров спокойно покинул заведение и вернулся на их виллу. Затем музыкант залез в море, где "кричал, кричал". "Наверное, это был единственный раз, когда я дал волю эмоциям. Вместе с криком из меня уходили боль, стыд и обида..." – признался музыкант.

Барабанщик рассказал другую, не менее драматичную историю. Он сказал Виктории, что хочет развестись и пошел за паспортом, та не пустила его и толкнула, когда он отодвинул ее. Дмитрий упал и сильно ударился головой. "Кровь буквально хлестала. Жена молча сделала перевязку и уехала на концерт. Я один отправился в больницу зашивать рану. Пришлось солгать маме, что упал со скейта. Но та все же догадалась, что произошло, и сказала: "Если узнаю, что это сделала Вика, больше никогда не буду с ней общаться", – рассказал Клейман.

В заключение музыкант констатировал, что "надо было бежать" от Виктории Дайнеко. А еще он сообщил, что сейчас не имеет возможности видеться с дочерью. "Бывшая жена полностью закрыла доступ к ребенку, заблокировав меня везде. Я больше не могу позвонить ей, даже написать на почту, чтобы договориться о встрече с дочерью", – пожаловался Клейман.

Автор: Наталья Аряева5 апреля 2018, 12:10
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