Разведенная Дайнеко ищет любовника на сайте знакомств

Знаменитая певица Виктория Дайнеко пользуется сайтами знакомств. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Пережившая тяжелый разрыв артистка выложила на свою страницу новую фотографию, снабдив ее комментарием: "Развод – отличный повод поменять фото на сайте знакомств. Как думаете, это подойдёт?". Подписчики были удивлены тем, что их любимая певица пытается устроить свою личную жизнь с помощью сайта знакомств. "Виктория, ну какой еще сайт знакомств? 😂. Вышли с подружками в кафе и все..., новый жених обеспечен 😉 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены– прим. редакции)", "Вика, ты чего раскисаешь? Какой сайт знакомств??? ☹", – писали встревоженные поклонники Виктории Дайнеко.

Однако, никто из комментаторов не смог обойти стороной внешность певицы. Ее засыпали комплиментами. "Шикарная и женственная такая получилась. Вика тебе очень идут стрелки", "Очень красивая вы, Вика", "Вика! Грешно быть такой красивой 🌹", "У тебя космическая, невероятная и просто сказочная красота!", Вика ты так прекрасна!😘", – писали восхищенные подписчики певицы.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Ноя 22 2017 в 11:55 PST

Напомним, в середине сентября Виктория Дайнеко официально развелась с Дмитрием Клейманом. ""Принимаю поздравления!!! Нелепая история под названием женитьба официально завершена, и я наконец свободна", – написала Виктория в Instagram. Проблемы в семье Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана начались практически сразу после того, как они поженились в апреле 2015 года.

Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает к этому поводы. Тем не менее супруги долго юридически не оформляли развод, хотя фактически давно живут порознь. Их общую дочь воспитывает Виктория.