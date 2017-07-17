Дайнеко с ужасом рассказала о беременности

Весной звезда рассталась с мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом, и теперь одна воспитывает их общую дочь. В своем микроблоге Виктория рассказала о беременности.

"Я вот смотрю на фото периода беременности и вспоминаю о нем с ужасом. Может, я странная, но мне это жутко не нравилось. Начиная с моей нетерпеливости и необходимости ждать 40 недель встречи с моим маленьким чудом, заканчивая этим кошмарным ощущением раздувшегося шара. Я не сделала ни одной "беременной" фотосессии и вообще ни разу до сих пор об этом не жалею. Но как бы то ни было, я считала, что лучшая одежда – это черные платья в обтяжку. А вы, мамочки, кайфовали в это время или тоже терпели изо всех сил, как я?" – подписала фотографию выпускница пятой "Фабрики звезд".

Не все поддержали Викторию в ее рассуждениях. "Я всему была почему-то рада – и даже постоянному токсикозу, и отвращению к запахам. Я была на вечном позитиве и ни в чем не видела негатива", "Это было самое лучшее время. Фотосессия была. Я вообще считаю беременных самыми красивыми. Более того – четыре месяца сыночку, а у меня уже мысли о том, когда снова смогу быть беременной! Для меня все девять месяцев были безграничным счастьем", – поделились воспоминаниями подписчицы Дайнеко.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Июл 16 2017 в 12:45 PDT

Артистка стала мамой через полгода после того, как вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана. Певица призналась, что никогда не отличалась хорошим здоровьем, а после родов расклеилась вовсе. По словам звезды, она страдает от аллергии. Однажды у нее произошел приступ удушья из-за куривших в гримерке участниц группы SEREBRO. Впоследствии у Вики начались проблемы со зрением.

Напомним, что Дайнеко и Клейман решили узаконить отношения спустя два месяца со дня знакомства. Избранник певицы оказался младше нее на семь лет, но это не смутило девушку. Она была уверена, что встретила свое счастье, поэтому долго скрывала будущего супруга от посторонних глаз. Союз распался из-за неверности Клеймана через два года после свадьбы.