Болтливая дочь выдала тайну беременности Лободы

Светлана Лобода случайно раскрыла пол своего будущего ребенка. Секрет певицы выболтала ее дочь в Instagram.



Недавно Светлана выложила в соцсети сториз с участием дочери. На видео Лобода и ее малышка пели песню "Твои глаза". Во время исполнения Ева проговорилась, что у нее скоро появится сестренка.

Девочка на ходу переделала слова композиции и пропела "твоя сестра в животике сидит". В конце ролика Ева трогательно прижалась к животу мамы. Однако видео успели увидеть лишь несколько поклонники звезды. Светлана через несколько часов удалила ролик.

Отметим, что фанаты давно предполагали, что их любимица ждет именно девочку. Но сама Светлана на многочисленные вопросы публики не давала однозначного ответа.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Апр 2018 в 7:43 PDT

Лобода крайне неохотно делится подробностями своей личной жизни. Певица долгое время время не афишировала беременность. Она выбирала свободные наряды, которые скрывали округлившийся животик. А когда Лобода все же объявила о своем положении, то нашлась другая тайна – отец ребенка. От кого беременна певица до сих пор доподлинно не известно.

