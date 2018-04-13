Бузова пережила жестокое унижение

Самые популярные хиты российского радиоэфира определились на церемонии Top Hit Music Awards, которая прошла в Москве. Вопреки ожиданиям фанатов Ольги Бузовой, более года покоряющей россиян своим незабываемым вокалом, ее имя в московском зале Yota Arena не прозвучало.

Премия Top Hit Music Awards вручается самым популярным хитам радиоэфира и YouTube. Организаторы рейтинга получают информацию о прокрутке песен в эфире 690 радиостанций и известного видеохостинга. Премия вручалась по итогам периода с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Самым популярным исполнителем и обладателеми титула "Лучшая песня" в отечественном радиоэфире стал Макс Барских с песней "Туманы", которая прозвучала в эфире 1 035 041 раз. С ним разделили пьедестал Burito с композицией "По волнам", (1 054 365) и Елка ("Впусти музыку", 872 419 прокруток). К ним присоседились Светлана Лобода с песней "Твои глаза" и Artik & Asti с композицией "Неделимы" – у обоих исполнителей набралось больше 800 тысяч эфиров.

"Грибы" с песней "Тает лед" и Artik & Asti со своими "Неделимыми" вошли и в другой список самых популярных песен 2017 года, составленный Яндекс.Музыкой.

По просмотрам на YouTube в лидерах группа "Время и стекло" и артист из Пензы Егор Крид – их клипы собрали более 200 миллионов зрителей. Меньший, но все же впечатляющий результат показала Светлана Лобода - ее клипы за год просмотрели более 95 миллионов раз. Среди рэперов награды получили Pharaoh, T-Fest и Федук.

Лидерство по просмотру отдельных клипов принадлежит композиции "Грибов" "Тает лед" – более 191 миллиона зрителей. Следом идут "На стиле" от "Времени и стекла" - более 71 миллиона просмотров – и "Лирика" дуэта "Филатов и Карась", пишет "Коммерсант".

К большому разочарованию поклонников творчества новой звезды российской сцены Ольги Бузовой, ей премии ни в одной из номинаций не досталось. Видимо, оригинальному голосу телеведущей не удалось достучаться до сердец программных директоров радиостанций и рядовых слушателей.