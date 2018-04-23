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Округлившуюся жену Преснякова поздравляют с беременностью

Никита Пресняков и Алена Краснова . Фото: instagram.com/alenaakrasnova
Внук Аллы Пугачевой Никита на светских мероприятиях все чаще появляется один, а его супруга Алена Краснова не публикует свежие фото в Instagram. Это подогрело слухи о скором пополнении в звездном семействе.
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Никита Пресняков женился менее года назад, однако поклонники с нетерпением ждут, когда же молодые люди обзаведутся потомством. То там, то тут появляются предположения о беременности Алены.

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Сплетни рождает подозрительное поведение влюбленных. Краснова перестала сопровождать мужа на тусовках и практически не публикует свежие фото в соцсетях (те, которые были сделаны недавно). Если она и появляется на публике, то в одежде свободного кроя, которая бы легко могла скрыть признаки интересного положения.

 

 

Также подписчики отметили, что супруга Преснякова набрала несколько лишних килограммов и заметно округлилась несмотря на то, что она очень тщательно следит за питанием и занимается спортом. Некоторые поклонники даже начали поздравлять ее с беременностью, хотя это, вероятно, преждевременно.

Как сообщает Teleprogramma.pro недавно девушка оказалась в больнице, но причину госпитализации не сообщила. Все это только подогрело догадки поклонников о том, что звездная семья ждет прибавления.

Добавим, что роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась прошлым летом. На банкете в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек гостей, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя сам Никита эту информацию опроверг.

Автор: Руслана Алексеева23 апреля 2018, 20:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

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