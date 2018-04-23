"Ты женщина или мужчина?": певицу Лолиту не узнали на границе

Популярная певица Лолита Милявская рассказала о забавном случае, произошедшем с ней при пересечении российско-китайской границы. Пограничники не смогли определить, женщина артистка или мужчина.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лолита Милявская опубликовала видео, сделанное в Благовещенске. Артистка рассказала о том, как посмеялась над китайскими пограничниками. По ее словам, сотрудник правопорядка долго разглядывал ее паспорт, потом куда-то ушел и вернулся с переводчиком. Они еще некоторое время что-то обсуждали, а потом переводчик спросил у Лолиты: "Ты женщина или мужчина?"

Милявская решила проявить остроумие. "Я сказала, что мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть. После этого они не могли перевести все, что я сказала, и задержали меня еще на пять минут. Вот так весело я перешла китайскую границу", – завершила свое повествование популярная певица.

Многочисленные поклонники посмеялись над рассказом артистки. "Шикарный ответ👍👍👍", "Прикольно", "Ох, чуть не лопнула от смеха.... спасибо за такие жизненные моменты", "Ответ – супер, но у китайцев на таможне в Хейхе напроч отсутствует чувство юмора, особенно русского 😹, могли и завернуть на полный досмотр", "Китайцы не о том думают!!! такую Звезду не узнать я в шоке! Спасибо вам за вашу душевность! ❤️❤️❤️ самая настоящая, честная и справедливая ЖЕНЩИНА (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – высказались пользователи Сети.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Апр 2018 в 12:32 PDT

Ранее Лолита рассказала об уходе со сцены. "Когда голос перестанет звучать – а рано или поздно это случится, я сразу уйду со сцены, – уверила 54-летняя певица. – Если связки не смыкаются, незачем обманывать зрителей. Под фонограмму я петь не могу и не хочу, а чем заняться, кроме пения, найду, будьте уверены".