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Дочь ошарашила Лолиту: Скажи спасибо, хоть не пью!

Лолита Милявская. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Лолита стала одним из дипломантов юбилейного концерта "Авторадио". А после выступления пообщалась за кулисами с корреспондентом Dni.Ru.
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"Моя дочь Ева в этом году будет сдавать выпускные экзамены в школе, – рассказала Лолита. – А потом много-много учителей станут заниматься с ней, чтобы она училась дальше. Мы не будем в этом году поступать в вуз, потому что Еве нужна адаптация к русскому языку".

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Ясности, кем станет наследница Милявской, пока нет. "Я в ее возрасте никак не могла определиться с профессией и год не поступала никуда, шастала по закулисью. А потом случайно оказалась на режиссуре, – вспомнила Милявская. – Так вот, я не хочу, чтобы моя дочь шастала по закулисью – сейчас не то время".

"У Евы склонность к языкам, она хорошо говорит по-английски, по-немецки, – заверила Лолита. – Хочу, чтобы она стала переводчиком – литературным, техническим, каким угодно. Но знаю точно, что на Украине она учиться не будет. И в Лондон не поедет – там наркотики, да и принц женится, моей там уже делать нечего (улыбается). А про Россию пока думаем".

На выпускной вечер к дочери певица, увы, не попадет. "Меня не пускали на Украину и не пустят даже на выпускной вечер, это уже понятно, – вздохнула она. – А моя мама в 75 лет не сможет вести прямой эфир с праздника Евы – ей сложно объяснить, как это сделать".

Зато Лолита собственноручно собрала девушку к выпускному. "Ева с бабушкой приезжали недавно ко мне в Москву, и я купила дочери потрясающий костюм от Валентино, туфли с камушками, – улыбнулась артистка. – Заодно и себе купила туфли – просто я давно в магазины не выходила. Теперь хотя бы знаю, как дочь будет одета. Попросила бабушку сделать ей красивую прическу..."

Еве никаких специальных наставлений Лолита не давала. "У меня такая дочь, что, когда я ее один раз поругала, осадила: "Мам, скажи спасибо, что я хоть не пью и не курю, – пояснила артистка. – Это другое время, другое поколение. Ева очень скромная. Я даже спрашиваю у нее разрешения на публикации совместной фотографии в социальных сетях". 

Автор: Феликс Грозданов16 апреля 2018, 12:48
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