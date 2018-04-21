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Шоу-бизнес

Похудевшая на 100 кг Устинова: Я специалист по котлетам с пюре

Татьяна Устинова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Писательница Татьяна Устинова смогла сбросить около 100 килограммов. Автор популярных детективов рассказала, чем питается, что бы быть в форме.
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Противостоять соблазнам вредной пищи Устиновой помогает ее сестра Инна. Писательница сейчас живет на даче у своей родственницы.

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"Мне нужно писать роман, лучше всего я пишу роман, когда я у нее на даче. Мне в это время не нужно ничего делать, все делает она за меня. Включая уроки, которые она проверяет у младшего сына. Что касается ее кулинарных затей, то у них вообще принята здоровая еда", – рассказала в интервью "Комсомольской правде" Устинова.

Перечислила автор и несколько любимых блюд. "Это курица, это немыслимая тушеная цесарка с капустой. Однажды цесарок привезли к нам в гастроном. Я стою над этим пакетом с цесаркой: что с ней делать? Конечно, можно взять Елену Молоховец и оттуда считать какой-нибудь неудобоисполнимый рецепт... А вот у моей сестры целая философия еды, – отметила писательница.

По словам Устиновой, ее сестра может за пять минут приготовить гениальную цесарку с капустой или баранину с овощами. "Я никогда не знала, как легко можно приготовить баранину! Инна называет это "блюдо одной сковороды". Это так вкусно! И у нее таких изобретений полно. Я пользуюсь ее рецептами, когда хочу стройности небывалой", – поделилась автор.

К своим же кулинарным умениям писательница относится с иронией. "Я больше специалист по котлетам с пюре. Тоже очень вкусно, но если есть каждый день, превратишься в слона", – заключила она.

Как писали Dni.Ru, Устинова сбросила около 100 килограммов. Похудеть ей пришлось по медицинским показаниям. Писательница решила не рисковать своим здоровьем и распрощалась с лишним весом.

Автор: Алёна Нестерова21 апреля 2018, 14:53

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