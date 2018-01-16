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Пять книг с ярким и динамичным сюжетом

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer
Современная отечественная литература все чаще радует отличными книгами. На полках магазинов огромный выбор романов, которые порадуют приверженцев самых разных жанров. Dni.ru совместно с Book24 подобрали пять незаурядных книг, которые придутся по вкусу тем, кто ценит яркость и динамичность сюжета. 
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Маша Трауб "Всегда кто-то платит"
Эта история четырех женщин, очень разных, на первый взгляд, но в действительности тесно связанных. И этим связующим звеном является мужчина. Казалось бы, это чужие, посторонние люди, которых не должно объединить даже общее горе. Но такие ситуации обычно сплачивают людей, а героинь этого романа мучает вопрос, не дающий забыть друг о друге: кто виноват в случившемся, и кому теперь предстоит платить по счетам?

Олег Рой "Код личного счастья"
Что, если бы существовал какой-то код, отгадав который, человек моментально получал все, о чем мечтал? И когда искать этот код, если не в канун Нового года? Три подруги встречаются перед праздником и рассказывают о своих переживаниях. Одна погрязла в карьере, а мечтает о семье, другая, напротив, страдает без самореализации в работе, а третья мечтает об отце для сына, которого растит одна. Новый год – время, когда любые желания могут исполниться, особенно если ты прикладываешь к этому все мыслимые усилия.

Мария Метлицкая "Его женщина"
Жизни писателя Максима Ковалева можно только позавидовать. Успех, пришедший к нему много лет назад, слава, известность, богатство… Добиться всего этого ему помогла жена, когда-то взявшая его судьбу в свои руки и буквально выведшая Максима в люди. И на протяжении всех этих лет он как-то не задумывался, действительно ли счастлив. Все изменилось, когда он получил письмо от восторженной поклонницы его творчества, которая рассказала, что его книги спасли ее от одиночества и доказали, что жизнь стоит того, чтобы ее продолжать.

Татьяна Устинова "Земное притяжение"
В Тамбове произошло событие, взбудоражившее весь город. Умер директор местной библиотеки, в вскоре все здание было буквально перевернуто вверх дном, как будто кто-то искал нечто, спрятанное среди книжных полок. Но нашел ли? Все это наталкивает на мысль, что его смерть не была случайной. Четыре человека прибывают в Тамбов с разных уголков страны, чтобы разобраться в этом деле. Летчик из Анадыря, популярная московская художница, известный искусствовед и шаманка из алтайского села собираются вместе в этом далеком городе. Казалось бы, это совершенно разные люди, но их связывает общее прошлое, и только совместными усилиями они смогут распутать все интриги и ответить на волнующие их вопросы.

Александра Маринина "Цена вопроса"
Новый двухтомник Александры Марининой нельзя назвать стандартным детективом, ведь здесь поднимаются философские вопросы о добре и зле, выборе и расплате за одержимость собственной идеей. Полковник МВД генерал Шарков был убежден, что Система, которую он создал и возглавлял – последний шанс победить коррупцию и навести, наконец, порядок в правоохранительных органах. Но однажды исчезает один из ее участников, а вслед за этим начинаются странные парные убийства, копирующие место и способ расправы над жертвой. Но что их объединяет и как высчитать, где и когда произойдет следующее преступление? Необходимо как можно скорее вычислить и задержать преступника, ведь его действия ставят под угрозу дело всей жизни Шаркова.

16 января 2018, 13:34

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