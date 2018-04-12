Виктория Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания

Певица Виктория Дайнеко безуспешно пытается набрать вес. Из-за проблем со здоровьем красотка стремительно худеет.

"Снова 48,8. Снова попытки вернуть 52-54. С глютеновой непереносимостью проблема не похудеть, а набрать вес!" – написала Виктория Дайнеко в "сторис" своего Instagram.

Поклонники не раз замечали нездоровую худобу певицы. В последнее время под постами в соцсетях заботливые фолловеры постоянно говорят о ее внешности.

"Ты похудела?", "Худенькая какая!", "Ой худая какая", "Виктория ты очень сильно похудела", "Покормите ее кто нибудь,пожалуйста!", "Боже,че такая худая ты куда делась?", "Срочно откормить !", "Надо подкачать попец, ну или поесть побольше (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – комментируют ее снимки взволнованные поклонники.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 10 Апр 2018 в 12:08 PDT

Несколько лет назад Виктория Дайнеко стала мамой – у нее родилась дочка. После беременности артистка быстро вернула прежние формы и теперь может похвастаться стройной фигурой. Виктория не слишком довольна своим внешним видом и мечтает набрать вес. Из-за глютеновой непереносимости (целиакии) Дайнеко сильно худеет, сообщает teleprogramma.pro.

Недавний скандал с участием бывшего супруга точно не добавил здоровья поющей брюнетке. Как писали Dni.Ru, Виктория хочет поскорее забыть неудачный брак и жить счастливо, но уже как свободная женщина.

Дмитрий Клейман дал интервью, в котором признался, что решился на развод, не стерпев унижений супруги. В свою очередь Виктория призналась, что "защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия". Ей пришлось расстаться с мужем, потому что он якобы поднимал на нее руку.