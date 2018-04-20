В Сеть попали интимные снимки солистки Serebro

Участница группы Serebro показала шикарную фигуру. Девушка опубликовала в своем Instagram откровенные снимки.

Солистка коллектива поющих красоток, 23-летняя Екатерина Кищук поделилась в Сети смелыми фото в купальнике. Девушка позирует на фоне однотонной стены, что выгодно акцентирует внимание на стройном стане звезды.

Поклонники по достоинству оценили публикации исполнительницы – за сутки они набрали более полумиллиона отметок "Нравится". Не поскупились фанаты и на хвалебные комментарии, особенно активно Катюшу превозносили мужчины.

"Какая красиваааая", "Сексуальная", "О ля ля", "Если что,ты моя будущая жена", "Красивая", "Так горячо что прикурил сигу", "Зайка наша", "женюсь!", "Sexxxx малышка", "Прелесть куколка", "Держите меня трое", "Шикарная девочка", "Катя женись на мне пожалуйста". "Жарко (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали возбужденные поклонники.

Публикация от KATE KISHCHUK (@kk_serebroofficial) 19 Апр 2018 в 7:55 PDT

Кищук стала участницей девичьей группы пару лет назад. Она прошла кастинг, в котором за место в проекте Serebro боролось 50 тысяч красавиц. Среди них были не только жительницы стран СНГ, но и девушки из Японии.

Публикация от KATE KISHCHUK (@kk_serebroofficial) 19 Апр 2018 в 4:42 PDT

Также участие в отборе принимали известные певицы: 23-летняя экс-солистка группы "Ранетки" Нюта Байдавлетова, бывшая солистка "Блестящих" Наталья Асмолова, исполнительница хита "Белые кораблики" Карина М, а также супруга одного из вокалистов группы "Маяковский". Однако поклонники группы выбрали Кищук. Видео из ее заявки набрало около 200 тысяч просмотров в соцсети "ВКонтакте".