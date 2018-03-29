Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню

Российский композитор, продюсер Максим Фадеев посвятил новый сингл погибшим в кемеровской "Зимней вишне". Трек, под говорящим названием "Ангел", заставит прослезится даже непоколебимых циников.

Текст песни полон скорби, сожаления и боли. Продюсер как-бы намекает слушателям – этот пожар разделил жизнь некоторых людей на до и после. "Ты все равно жив и в сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все равно жив и ангелы с тобою легко, летят высоко", – поет Фадеев.

Продюсер выложил "Ангела" в своих социальных сетях. "Кемерово. Вечная память", – подписал он под публикацией.

По заявлению композитора сингл будет доступен для прослушивания бесплатно в его Instagram и "ВКонтакте". Фадеев не планирует продавать трек через iTunes и Google Play.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 29 Мар 2018 в 4:15 PDT

Напомним, Максим Фадеев – советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор исполнитель, аранжировщик, режиссер и актер. Его самые известные проекты это: "Линда", "Глюк’oZa", "SEREBRO". Также продюсер приложил руку к раскрутке Кати Лель, Наргиз Закировой, Юлии Савичевой.

Добавим, что на несчастье отреагировали многие российские знаменитости. Некоторые даже отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская отдала собранную с пермского концерта сумму семье одного из погибших. Анита Цой и ее близкие перечислили миллион рублей, а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей пострадавшим в Кемерово. Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив.