Толкалина о ситуации с Дюжевым: Артист имеет право на нервный срыв

Любовь Толкалина прокомментировала скандал, героем которого стал актер Дмитрий Дюжев. По мнению актрисы, ситуации бывают разные, и артист имеет право на нервный срыв.

По мнению Любови Толкалиной, Дмитрий Дюжев спокойный, обаятельный и умный человек с чувством юмора. "Бывают разные и, как мне кажется, артист имеет право на нервный срыв", – высказала свое мнение актриса. Возмущение Дюжева относительно того, что его не пропустили в очереди в аэропорту, хотя у него был билет бизнес-класса, Толкалина объяснила банальной усталостью.

"Дмитрий, наверное, был очень уставший – ехал после съемки куда-нибудь на гастроли или наоборот. Я сама живу в таком графике и прекрасно понимаю, что иногда в аэропорту сталкиваешься с не очень приятными ситуациями. У артистов очень страдает нервная система. Такое количество текста, которое мы должны выучить, ночные перелеты, адский график – это очень сильные перегрузки", – цитирует Любовь Толкалину "Ридус".

Напомним, Дмитрий Дюжев летел на гастроли по билету бизнес-класса. Увидев у стойки регистрации подозрительно большую очередь, актер заподозрил, что все стоящие в ней летят экономклассом. Поинтересовавшись статусом их билетов, актер прошел в начало очереди, за что был раскритикован другими пассажирами. Тогда ему пришлось вернуться на исходную позицию.

Эта неприятная ситуация очень задела Дмитрия. "Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!" – в сердцах высказался Дюжев в интервью.