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Бузовой крепко досталось из-за провокации на Кавказе

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Начинающая певица Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за выступления в Северной Осетии. Против концерта красавицы готовится настоящая акция протеста.

Продолжение: Орбакайте сообщила детали празднования дня рождения Пугачевой
прочитано 5326 раз

Исполнительница и ведущая "Дома-2" попала под шквал критики. Ей крепко досталось от главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Он поделился своим мнение по поводу предстоящего концерта в социальной сети Instagram. "Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле", – написал он.

Раскритиковал организаторов концерта и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он заявил, что происходящее можно считать явной провокацией. 

"Те, кто организовывали гастроли Ольги Бузовой в Северной Осетии какую преследовали цель? Спровоцировать местное население? Добиться максимального шума? Ну что же, я их поздравляю, они своего добились! Везти в Северную Осетию, которая сильна своими традиционными ценностями, участницу и ведущую "Дома-2" это явный перебор. Я против запретов, но и против явных провокаций", – заявил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Сама Бузова скандал никак не прокомментировала. Можно предположить, что ее выступление в Северной Осетии будет сопровождаться акциями протеста.

15 апреля 2018, 10:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развратный отдых Бузовой в Таиланде

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