Дочь и вдова Петренко сцепились на публике

Вдова Алексея Петренко Азима Абдумаминова дала откровенное интервью. Женщина появилась в студии программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым". Не обошлось без взаимных обвинений с дочерью артиста Полиной.

Азима рассказала о том, что ей пришлось пережить после потери мужа. По словам женщины, она устала от нападок старшей дочери актера.

Длительное время Азима предпочитала не отвечать на обвинения падчерицы, опасаясь ввязываться в конфликт с наследницей Петренко. В свою очередь Полина не упускает случая задеть жену отца. Так, в ходе "Прямого эфира" Петренко заявила, что Абдумаминовой движет корыстный интерес.

Сейчас Полина живет в Германии и проводит расследование, пытаясь доказать, что дочь Азимы Мелания – не наследница актера. "Раскрыто свидетельство о рождении. Там сказано, что отец – Улукбек Сулейманов. Я уверена, что папа эту девочку не удочерял, не признавал", – заявила с экрана Полина.

Азиме слова падчерицы явно не понравились. "Я вижу в Полине маленького ребенка. Я уверена, что у этой женщины возрастной кризис", – вспылила Абдумаминова, тут же как бы невзначай добавив, что у дочери Петренко проблемы с алкоголем. "Знаете, пару раз она звонила в нетрезвом состоянии, я даже не хочу это комментировать", – бросила Абдумаминова.

Появился в эфире шоу Малахова и сам предполагаемый отец Мелании. Сулейманов утверждает, что является настоящим папой девочки. По словам Улукбека, он познакомился с Азимой в 2003 году, и затем у них родилась общая дочь Алия, которая затем получила имя Мелания.

В свою очередь Абдумаминова отрицает подобные утверждения. По ее словам, Сулейманов выдумал скандальную историю, претендуя на наследство Петренко.

Как писали Dni.ru, Алексей Петренко умер в феврале 2017 года, и с тех пор вокруг его имени набирает обороты скандал. Все началось с того, что его дочь от первого брака Полина заявила, что будет бороться за наследство. Ее адвокаты подали в суд два иска. Первый оспаривает дарственную Петренко, который еще за шесть лет до смерти передал все свое имущество последней жене Азиме. Второй ставит под сомнение подлинность свидетельства о рождении его младшей дочки Мелании, рожденной Азимой, в котором отцом записан Алексей Петренко.

