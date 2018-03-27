Чехова обратилась к умершей от рака Барановской
Под снимком Барановской телеведущая написала: "Иногда, так хочется спросить твоего совета! Ты всегда все видела наперед. И всегда готова была поделиться любовью! Моя маленькая чуткая девочка".
Чехова призналась, что иногда мысленно говорит со своей подругой, задает ей вопросы. Ей очень не хватает близкой подруги, ведь та понимала ее с полуслова. "Но я знаю, что на тонком плане ты всегда держишь меня за руку и посылаешь мне ответы на мои вопросы. Я учусь их читать, крошечка. Люблю тебя и скучаю", – поделилась звезда.
Подписчики с грустью и скорбью отреагировали на публикацию Чеховой. Они присоединились к ее словам и отметили, что Стелла была для многих примером для подражания и дарила только свет и радость.
Напомним, Стелла Барановская умерла от рака крови 4 сентября 2017 года. Актриса на протяжении двух лет боролась со страшной болезнью – острым лимфобластным лейкозом, но безуспешно. Немалую роль в этом сыграло нежелание девушки проходить необходимый в ее случае курс химиотерапии.
Перед смертью весомую поддержку актрисе оказывали телеведущая Анфиса Чехова, журналистка Екатерина Гордон, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Более того, последняя даже на некоторое время приютила у себя шестилетнего сына Барановской Даниила.
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