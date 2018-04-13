Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой

Певец стал участником Большого весеннего концерта "Звезды Русского радио". А за кулисами с ним встретился корреспондент Dni.Ru.

В воскресенье, 15 апреля, народная артистка СССР Алла Пугачева отметит 69-й день рождения. На протяжении десяти лет певица была фактической тещей для Владимира Преснякова – младшего, хотя с ее дочерью Кристиной Орбакайте в официальном браке тот не состоял. Но даже после того как союз Преснякова с дочерью Примадонны себя исчерпал, всем членам этой удивительной творческой семьи удалось сохранить теплые, добрые, родственные отношения.

"Аллуся – гений, – уверяет певец. – Для меня она не просто теща, а женщина, равной которой нет. Нет ей примеров, нет ей аналогов, нет ей равных. Это явление, которое будет нас долго согревать и радовать. И чем больше проходит времени, тем она становится по отношению ко мне мягче, внимательнее. В мой день рождения она мне позвонила с неизвестного странного номера раз 15. А я не отвечаю на звонки с телефонов, которых нет в списке контактов. Но она все-таки смогла меня вызвонить. "Аллочка, господи, это ты!" – закричал я в трубку, радуясь, как ребенок. А она мне в ответ: "Я не могу к тебе приехать, но кое-что передам". Помню и другой случай: когда мне было плохо, Аллуся приехала и сидела со мной два дня. Она сделала для меня по жизни очень много!"

Интересно, что в легендарном подмосковном замке в деревне Грязь у главной певицы страны и ее молодого мужа Максима Галкина артист никогда не был. "Она меня когда-то приглашала, просто не было возможности поехать, – признался Пресняков-младший. – А потом меня уж и не звали особо".