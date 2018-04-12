Орбакайте высказалась об отъезде Пугачевой на ПМЖ "с концами"

В преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 в Москве состоялась презентация гимна российских болельщиков "Россия, вперед!", написанного на стихи поэта Михаила Гуцериева. В его записи участвовали футболисты нашей сборной и звезды эстрады. Среди них была и Кристина Орбакайте. Корреспондент Dni.Ru побывал на мероприятии.



Рокерская куртка с заклепками, подчеркивающие фигуру брюки, широкополая шляпа – Кристина, как всегда, была великолепна. "Я специально не собиралась, ездила весь день по делам", – смущенно отвечала на комплименты артистка.

На этой неделе ее знаменитая мать Алла Пугачева отметит 69-й день рождения. По случаю столь важного для страны события Первый канал поменял традиционный воскресный эфир – весь день будут идти фильмы, концерты, передачи с участием Примадонны. Это станет своеобразной репетиции грядущего через год юбилея последней народной артистки Советского Союза. Видимо, в России объявят выходной.

Ну а корреспондент Dni.Ru узнал у Орбакайте, как семья готовится ко дню рождения Пугачевой. "Готовиться можно к сольным концертам, а тут все идет своим чередом, ничего специально не делаем, – заверила Кристина. – Какие-то подарки, конечно, покупаем, но все очень практичное. У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, все хорошо".

В последнее время пресса много писала и о том, что Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным купили дом на Кипре, вложив в недвижимость около трех миллионов евро, получили европейские паспорта и готовятся уехать в Европу на ПМЖ, чтобы в безмятежности коротать старость.

"Кристина, правда, что Алла Борисовна уедет с концами?" – спросили сотрудники НТВ у Орбакайте. "С какими концами, о чем вы говорите? Никто никуда не уезжает", – отмахнулась та. По ее мнению, журналисты все утрируют, хотя поводов для паники нет.