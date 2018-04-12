Жена рассказала о попавшем в больницу Панкратове-Черном

Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного рассказала о состоянии здоровья именитого мужа. Женщина уверяет, что беспокоится не стоит.

"Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", – поведала супруга артиста Агентству городских новостей "Москва".

Ранее сообщалось, что актера госпитализировали в одну из московских клиник. У звезды советского кино обнаружили серьезный недуг, который грозит ему потерей подвижности кисти.

По данным РЕН ТВ речь идет о заболевании сухожилий. Они утрачивают свою эластичность, укорачиваются в результате чего конечность теряет подвижность. При прогрессировании болезнь грозит параличом пальцев рук.

Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей в отечественных фильмах и сериалах. В активе Александра Васильевича работы в теленовеллах "Кухня", "Деффчонки", картинах "Жестокий романс", "Батальоны просят огня", "Зимний вечер в Гаграх". В 90-х Панкратов-Черный снялся во многих лентах, которые запомнили все, кому пришлось жить в те сложные годы: "Ширли-Мырли", "Зефир в шоколаде".

За долгую творческую карьеру артиста много раз удостаивали почетными премиями и наградами. За большие заслуги в развитии киноискусства Александр Васильевич получил благодарность президента нашей страны, за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, удостаивался звания заслуженного и народного артиста России.