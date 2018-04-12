Истеричка из "Дома-2" отлупила экстрасенса
Потасовка произошла прямо под прицелом видеокамер. Турчин, по причинам, известным только ему, решил собрать вещи Бабенко в сумку и вынести их из спальни. В то время как юноша увлеченно паковал чемодан, бывшая зазноба вернулась в комнату.
Взбесившись от наглой выходки Никиты, Бабенко набросилась на него с кулаками. Каролина была настроена на победу. Она колотила щуплого Турчина по голове и приговаривала: "Ты тут решаешь что-то? Зачем ты мои вещи трогаешь?"
"Я помогаю тебе, Каролина. Эй, ты с ума сошла? Руками меня не трогай! Вообще офигела? Успокойся, не ори на меня, заткнись! Отвяжись! Эй, я тебя не трогаю!" – кричал Никита, отмахиваясь от ударов разъяренной блондинки.
Юноша решил остудить пыл некогда любимой девушки и вылил ей на голову бутылку воды. В битву вступили другие жители Поляны, чтобы хоть как-то разнять разгоряченных участников драки.
Отметим, что Турчин утверждает, будто он экстрасенс и обладает сверхъестественными способностями. Остается только догадываться, почему он не применил свою суперсилу в критической ситуации и был отлуплен девчонкой.
Кстати, недавно молодой волшебник пытался приворожить Каролину с помощью магического ритуала, который, по заверению самого Турчина, должен был наладить его отношения с Бабенко. "Ночью я взял нож и отрезал ей прядь волос, чтобы сделать приворот", – ухмыльнулся в беседе с Dom2Life.ru Никита.
Блондинку разозлил поступок экстрасенса, и после громкого скандала горе-магу пришлось вернуть остриженные пряди. "Мы с ней договорились, что пока я к этому прибегать не буду. Я отдал ей наращенные волосы, но настоящие у меня остались", – поведал маг.
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